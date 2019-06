Torneo Delle Frazioni, Piazza e Prato passano ai playoff

Tornei - MONTIGNOSO- Nella serata di giovedì 13 giugno si è giocata la penultima partita dei gironi di qualificazione del Torneo Delle Frazioni. Nel bellissimo e nuovo campo sintetico si sono affrontate Piazza e Prado in una gara nella quale il Prato è andato meglio nel primo tempo, colpendo una traversa con Nicoletti, per poi passare in vantaggio con Martinez a inizio ripresa. Nell’ultimo quarto di partita la Piazza alza il ritmo e rimette il risultato in parità grazie al penalty realizzato da Taraj. La partita si decide dunque ai calci di rigore dove la Piazza è più fredda e chiude vincendo 5-4.



Piazza-Prado 1-1 (5-4 d.c.r.)

Piazza: Tonelli, Zaccagna, Richieri, Maggi, Zoppi, Tognini, Poggi, Toncelli, Bragazzi, Eneri, Del Giudice (a disp. Silipo, Ferretti, Pennoni) All. Tonelli

Prado: Conti, Gavarini, Nicoletti, Gabrielli, Gabrielli, Iardella, Chicca, Berti , Gavarini, Martines, Bedini (a disp. Schintu, Latini, Panaino) All. Bertelloni

Reti: 50’ Martinez, 80’ Taraj (R)



Di seguito le Classifiche e l'intero Calendario del torneo:



Girone A: Capanne 8, Renella 7, Cinquale 3, Cervaiolo 0



Girone B: Montagne 5, Piazza 5, Prato 4, Cerreto 1



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne 1-3

Ven 31 A: Cinquale-Renella 1-3

Lun 03 B: Cerreto-Piazza 1-1 (6-5 dopo i calci di rigore)

Mar 04 B: Montagne-Prato 2-1

Mer 05 A: Cinquale-Capanne 0-4

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella 1-2

Ven 07 B: Montagne-Piazza 1-1 (4-3 dopo i calci di rigore)

Lun 10 B: Cerreto-Prato 0-2

Mar 11 A: Capanne-Renella 0-0 (3-0 dopo i calci di rigore)

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale 1-2

Gio 13 B: Piazza-Prato 1-1 (5-4 dopo i calci di rigore)

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, Renella-Prato

Mer 19 giugno: Playoff 2, Piazza-Cinquale



Lun 24 giungo, Semifinale: Capanne- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: Montagne- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA