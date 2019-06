Torneo delle Frazioni, partenza col botto

Torneo partito con un livello altissimo e due belle vittorie di Capanne e Renella. Sugli scudi l'attaccante Sabatini con una tripletta

Tornei - Sono andate le prime due giornate del Torneo delle Frazioni di Montignoso. Giovedì nella serata inaugurale, dopo la bella cerimonia gestita magistralmente dall'organizzatore Simone Paolini, si sono trovate di fronte le eterne rivali Capanne e Cervaiolo. Davanti al pubblico delle grandi occasioni le due non hanno deluso, mettendo in campo tanta qualità, ma nel corso dei novanta minuti le Capanne di mister Pantera hanno dimostrato qualcosa in più, vincendo meritatamente con un secco 3-1, firmato Gassani, Brizzi, Rebughini.



Non da meno la sfida di venerdì sera tra Cinquale e Renella. La Renella di mister Landucci è un'altra tra le favorite e lo ha confermato, vincendo con un perentorio 4-0. Sugli scudi l'attaccante del Gambassi Sabatini che con una tripletta balsa in vetta alla classifica dei cannonieri.



Prossimo appuntamento fissato al lunedi 3 giugno con la sfida delle montagne tra Cerreto e Piazza (ore 21.15) che saranno anticipati dalla stessa gara dei Piccoli Amici (ore 20.15).



I tabellini:



Cervaiolo Capanne 1-3

Cervaiolo: Biagi, Farusi, Grossi, Monaco, Ricci, Fubiani, Tognocchi, Poggi, Cioni, Manfedi, Trapani (a disp. Magnani, Rustighi, Mori, Canciello, Bonni). All Mori

Capanne: Del Medico, Del Giudice, Battolla, Brizzi, Youssefi, Scali, Alberti, Fargnoli, Gassani, Tenerini, Chianese (a disp. Santini, Rebughini, Novani, Gassani) All. Pantera

Arbitro: Chiarelli, ass. Parducci e Onorati

Reti: 17' Gassani, 19' Manfredi, 35' Brizzi, 80' Rebughini



Cinquale-Renella 1-3

Cinquale: Negrari, Grassi, Gabrielli, Baldini, Gabrielli, Pelliccia, Barbieri, Berti, Masini, Pucci, Pieroni (a disp. Magnani, Lenzetti, Farina, Mulinacci, Baldi) All. Palagi

Renella: Magnani, Mosti, Menchini, Pucci, Guarducci, Mussi, Lorenzetti, Chioni, Sabatini, Tazzini, Gianardi (a disp. Tonini, Carpentieri, Trombella, Giorgeri) All. Landucci

Reti: 30’ Sabatini, 40' Sabatini, 48’ Pieroni (r), 80’ Sabatini



Di seguito i Gironi e l'intero Calendario del torneo:



GIRONE A: Capanne, Cervaiolo, Renella e Cinquale

GIRONE B: Cerreto, Piazza, Montagne e Prado



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne 1-3

Ven 31 A: Cinquale-Renella 1-3

Lun 03 B: Cerreto-Piazza

Mar 04 B: Montagne-Prato

Mer 05 A: Cinquale-Capanne

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella

Ven 07 B: Montagne-Piazza

Lun 10 B: Cerreto-Prato

Mar 11 A: Capanne-renella

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale

Gio 13 B: Piazza-Prato

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, 2A-3B

Mer 19 giugno: Playoff 2, 2B-3A



Lun 24 giungo, Semifinale: 1A- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: 1B- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA