Torneo delle Frazioni, Montagne: da cenerentola a regina

Tornei - Montagne: Sardella, Bonuccelli, Lenzetti, Gazzoli, Della Maggiora, Giunta, Del Freo, Manfredi, Bonuccelli, Lucaccini, Kumanaku (a disp. Gavarini, Papaleo, Della Bona, Lorenzoni) All. Malfanti

Prato: Conti, Gavarini, Nicoletti, Gabrielli L., Schintu, Latini, Gabrielli G., Panaino, Iardella, Martines, Bedini (a disp. Chicca, Del Freo, Berti, Gavarini, Giorgetti) All. Bertelloni

Rete: 28’ Bonuccelli



MONTIGNOSO- Clamoroso alla “Renella”, dopo una partita eroica le Montagne battono il Prato e per la prima volta nei 16 anni di storia del torneo arrivano alla finalissima. Nessuno si sarebbe aspettato un risultato simile e per questo bisogna dare merito al presidente Mariano Giunta, al direttore sportivo Giorgio Grillotti e ovviamente all’allenatore ex Massese Paolo Malfanti, i quali sono riusciti e costruire una grande squadra che con convincenti prestazioni ha portato il paese allo stadio, sempre presente con belle coreografie.



Dopo una prima parte di gara di equilibrio, le Montagne vanno in vantaggio al minuto 28: a seguito di un errore difensivo, Bonuccelli ruba palla e a tu per tu con Conti la mette all’angolo. Prato che non riesce più ad essere pericoloso mentre le Montagne, spinte da un Lucaccini stratosferico, controllano e pungono in contropiede.



Al triplice fischio è grande festa, Montagne che con merito accedono alla finalissima di domenica 30 giugno quando incontreranno la schiacciasassi Capanne.