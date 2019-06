Torneo delle Frazioni, la Piazza passa ai rigori

L'avvincente scontro col Cerreto finisce 1-1 con reti di Petracci e Toncelli

Tornei - Piazza-Cerreto (1-1): 6-5 dopo i calci di rigore

Piazza: Tonelli, Cargioli, Zaccagna, Richieri, Maggi, Tenerini, Zoppi, Tognini, Poggi, Eneri, Toncelli (a disp. Bragazzi, Del Giudice, Pennoni, Piccini) All. Tonelli

Cerreto: Tovani, Lazzini, Bellè, Baldini, Venturini, Navari, Raffaelli, Conti, Petracci, Guidi, Lopez (a disp. Ndori, Paolini, Garcia, Turba) all Giorgini

Reti: 1' Petracci, 46' Toncelli



MONTIGNOSO- Con lunedi 3 giungo è ripartito il rinomato Torneo Delle Frazioni di Montignoso. Scendono in campo le prime due formazioni del "girone della montagna" (Girone B) Piazza e Cerreto che non tradiscono le aspettative. Ne viene fuori una partita molto bella, sbloccata al primo giro di lancette da un eurogol di Petracci (Cerreto). Primo quarto d'ora di marca blucerchiata ma poi viene fuori la Piazza, con 3/4 palle gol e il pareggio di Toncelli a inizio ripresa. Complimenti alla Piazza che come matricola è riuscita a mettere in serie difficoltà il Cerreto e a vincere meritatamente ai calci di rigore.



Da segnalare la grande festa sugli spalti con i tifosi del Cerreto muniti di tamburi bandiere e fumogeni, mentre i sostenitori della Piazza con bambini e donne con la maglietta firmata "Noi tifiamo piazza".



Appuntamento a questa sera quando sempre per il "girone della montagna" si affronteranno Montagne e Prato, le uniche due squadre a non aver ancora giocato.



Di seguito i Gironi e l'intero Calendario del torneo:



GIRONE A: Capanne (3), Renella (3) Cervaiolo (0), Cinquale (0)

GIRONE B: Piazza (2), Cerreto (1), Montagne e Prado



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne 1-3

Ven 31 A: Cinquale-Renella 1-3

Lun 03 B: Cerreto-Piazza (1-1) 6-5 dopo i calci di rigore

Mar 04 B: Montagne-Prato

Mer 05 A: Cinquale-Capanne

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella

Ven 07 B: Montagne-Piazza

Lun 10 B: Cerreto-Prato

Mar 11 A: Capanne-renella

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale

Gio 13 B: Piazza-Prato

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, 2A-3B

Mer 19 giugno: Playoff 2, 2B-3A



Lun 24 giungo, Semifinale: 1A- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: 1B- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA