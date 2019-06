Torneo Delle Frazioni, grande equilibrio tra Piazza e Montagne

La spuntano le Montagne ai calci di rigore. Con la prossima settimana si chiudono i gironi eliminatori

Tornei - MONTIGNOSO- Si chiude con la terza partita del Girone B la seconda settimana del Torneo Delle Frazioni di Montignoso, un torneo che mai come quest'anno si è dimostrato equilibrato e di alto livello.



Nella gara di venerdì 7 giugno, dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari, la spuntano le Montagne ai calci di rigore contro una Piazza comunque da applausi. Il primo sussulto si ha dopo 5 minuti quando il direttore di gara annulla un gol alle Montagne. A passare in vantaggio però è la Piazza con l'attaccante Tenerini, ma al 39' il centrocampista dell'Unione Montignoso Giunta riporta il risultato in parità. Bellissima partita tra due formazioni che sono due sorprese ma stanno dimostrando grande organizzazione, grazie all'ottimo lavoro, per quanto riguarda la Piazza, del presidente Fabio Pennoni e del dg Davide Lucetti, così come di Mariano Giunta e di mister Paolo Malfanti per le Montagne.



Il torneo ripartirà lunedì 11 giugno alle 19.30 con la partite dei Piccoli Amici Capanne-Cervaiolo e Prato-Cerreto (20.15). A seguire (ore 21.15) il big match dei "grandi" Prato-Cerreto.



Il Tabellino



Piazza-Montagne 1-1 (3-4 d.c.r)

Piazza: Tonelli, Zaccagna, Richieri, Cargioli, Poggi, Zoppi, Silipo, Tognini, Tenerini, Eneri, Toncelli (a disp. Bragazzi, Del Giudice, Piccini, Pennoni) All. Tonelli

Montagne: Sardella, Bonuccelli, Gazzoli, Della Maggiora, Giunta, Gavarini, Manfredi, Bonuccelli, Kumanacu, Lucaccini, Papaleo (a disp. Della Bona, Lorenzoni) All. Malfanti

Reti: 12' Tenerini, 39' Giunta



Di seguito le Classifiche e l'intero Calendario del torneo:



Girone A: Renella 6, Capanne 6, Cinquale 0, Cervaiolo 0



Girone B: Montagne 5, Piazza 3, Cerreto 1, Prato 0



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne 1-3

Ven 31 A: Cinquale-Renella 1-3

Lun 03 B: Cerreto-Piazza 1-1 (6-5 dopo i calci di rigore)

Mar 04 B: Montagne-Prato 2-1

Mer 05 A: Cinquale-Capanne 0-4

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella 1-2

Ven 07 B: Montagne-Piazza 1-1 (4-3 dopo i calci di rigore)

Lun 10 B: Cerreto-Prato

Mar 11 A: Capanne-Renella

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale

Gio 13 B: Piazza-Prato

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, 2A-3B

Mer 19 giugno: Playoff 2, 2B-3A



Lun 24 giungo, Semifinale: 1A- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: 1B- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA