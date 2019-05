Torneo delle Frazioni di Montignoso, domani si parte

Grande attesa per il famoso torneo che si giocherà nel nuovo e bellissimo Stadio Del Freo per tutto il mese di giugno. Partenza col botto Cervaiolo-Capanne

Tornei - Giovedì 30 maggio fischio d'inizio della nota kermesse di Calcio a 11 estiva Torneo delle Frazioni di Montignoso, Memorial Giancarlo Paolini. Sarà doppiamente speciale questa sedicesima edizione, per due motivi: il primo è ovviamente il nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione che rende il centro sportivo, già strutturalmente molto bello, uno dei migliori dell'alta Toscana, aumentando lo spettacolo e la qualità di gioco; il secondo è l'incredibile sorteggio dei gironi che ha diviso il torneo in un raggruppamento di montagna e uno di mare.



Infatti nella tradizionale festa di inaugurazione con relativo sorteggio dei gironi, avvenuta come sempre al Bagno Sunset, l'estrazione a sorte delle squadre ha messo insieme nel Girone A (mare) Capanne, Cervaiolo, Renella e Cinquale, mentre nel Girone B (montagna) Cerreto, Piazza, Montagne e Prado.



La serata inaugurale di domani sarà aperta intorno alle 21.15 con il tradizionale discorso dell'organizzatore Simone Paolini e del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, dopodiché sfilata e presentazione di tutti i Piccoli Amici, che disputeranno un torneo in parallelo, e successivamente la prima partita, nientemeno che tra le due favorite Cervaiolo e Capanne.



Di seguito i Gironi e l'intero Calendario del torneo:



GIRONE A: Capanne, Cervaiolo, Renella e Cinquale

GIRONE B: Cerreto, Piazza, Montagne e Prado



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne

Ven 31 A: Cinquale-Renella

Lun 03 B: Cerreto-Piazza

Mar 04 B: Montagne-Prato

Mer 05 A: Cinquale-Capanne

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella

Ven 07 B: Montagne-Piazza

Lun 10 B: Cerreto-Prato

Mar 11 A: Capanne-renella

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale

Gio 13 B: Piazza-Prato

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, 2A-3B

Mer 19 giugno: Playoff 2, 2B-3A



Lun 24 giungo, Semifinale: 1A- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: 1B- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA