Torneo delle Frazioni, completato il quadro delle semifinali

Tornei - Piazza: Tonelli, Zaccagna, Richieri, Cargioli, Maggi, Zoppi, Poggi, Piccini, Eneri Toncelli, Pennoni (Bragazzi, Del Giudice, Ferretti) All. Tonelli

Cinquale: Negrari, Grassi, Baldi, Baldini, Gabrielli, Baldi, Mignani, Orlacchio, Masini, Berti, Mulinacci (a disp. Lenzetti, Farina, Bascherini, Palagi) All. Palagi

Reti: 18' Cargioli, 30' Taraj, 73' Zoppi



MONTIGNOSO- Il secondo ed ultimo playoff si chiude con un inequivocabile 3-0 a favore della Piazza. Complimenti ai ragazzi di mister Tonelli, bravo a mettere in campo una squadra molto ordinata. Un doveroso elogio anche al presidente Fabio Pennoni e al direttor Lucetti che hanno lavorato sodo per costruire un'ottima rosa. Partita buia invece per il Cinquale che esce ma a testa alta dal torneo dove ha ben figurato.

Per quanto riguarda la partita, gara mai in discussione, dominata dalla Piazza che affonda l'avversario con le reti di Cargioli e Taraj nel primo tempo e Zoppi nella ripresa.



Appuntamento alla prossima settimana quando si inizierà a fare sul serio con due scontri al cardiopalmo che varranno l'accesso alla finalissima, prevista per il 30 giugno.



Di seguito il resto del calendario partite:



Mar 18 giugno: Playoff 1, Renella-Prato 0-1

Mer 19 giugno: Playoff 2, Piazza-Cinquale 3-0



Lun 24 giugno, Semifinale: Capanne- Piazza

Mar 25 giugno, Semifinale: Montagne - Prato



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA