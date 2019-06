Torneo delle Frazioni, Capanne già in semifinale

Si chiude il Girone A, a sorpresa i detentori del Cervaiolo eliminati con zero punti. Oggi e domani le ultime del Girone B

Tornei - Con le gare di martedì 11 e mercoledì 12 giugno si è chiuso il Girone A del Torneo delle Frazioni di Montignoso. A gran sorpresa la formazione eliminata è il deludente Cervaiolo, la favorita del torneo in quanto vincitrice della passata edizione, che esce malamente dopo 3 sconfitte e 0 punti fatti. Sorride invece il Cinquale che, nella scontro per rimanere dentro, parte sotto (rete di Rustighi al 29’) ma poi nella ripresa ribalda con due bei gol di Lorenzo Berti e Orlacchio.



Per quanto riguarda invece la testa del girone, dopo una bellissima gara sono le Capanne a passare come prime, vincendo ai rigori contro la Renella dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, e ad aggiudicarsi la prima semifinale senza passare dai playoff. Sugli scudi il portiere Del Medico che prima para un rigore in partita a bombe Sabatini e poi ai rigori chiude la saracinesca, neutralizzandone ben 2. Una partita entusiasmante dove le Renella ha giocato meglio nel primo tempo, mentre le Capanne sono uscite fuori alla distanza, ma entrambe hanno dimostrato di essere due favorite per il proseguo del torneo.



Con questi risultati, Capanne direttamente in semifinale (lunedì 24), Renella ai play off contro la terza del Girone B (martedì 18) e il Cinquale contro la seconda del Girone B (mercoledì 19).



Tra oggi e domani si giocheranno le ultime due gare del Girone B, Piazza-Prato e Cerreto-Montagne.



I tabellini:



Renella-Capanne 0-0 (0-3 d.c.r.)

Renella: Magnani, Mosti, Menchini, Lorenzetti, Guarducci, Mussi, Offretti, Chioni, Sabatini, Tazzini, Gianardi (a disp. Tonini, Carpentieri, Trombella, Giogieri) All. Landucci

Capanne: Del Medicio, Del Giudice, Battolla, Novani, Brizzi, Santini, Alberti, Fargnoli, Tenerini, Youssefi, Onwubolo (Rebughini, Gassani, Gassani, Scali, Chianese) All. Pantera



Cinquale-Cervaiolo 2-1

Cinquale: Negrari, Grassi, Gabrielli, Pelliccia, Baldi, Baldini, Mignani, Berti, Masini, Orlacchio, Mulinacci (a disp. Lenzetti, Farina, Bladi, Bascherini) All. Palagi

Cervaiolo: Biagi, Farusi, Grossi, Ricci, Tognocchi, Monaco, Poggi, Rustighi, Fubiani, Trapani, Bonni (a disp. Sagramoni, Magnani) All. Mori

Reti: 29’ Rustighi, 60’ Berti, 75’ Orlacchio



Nella foto: Pelliccia (Cinquale), Farusi (Cervaiolo)



Di seguito le Classifiche e l'intero Calendario del torneo:



Girone A: Capanne 8, Renella 7, Cinquale 3, Cervaiolo 0



Girone B: Montagne 5, Piazza 3, Prato 3, Cerreto 1



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne 1-3

Ven 31 A: Cinquale-Renella 1-3

Lun 03 B: Cerreto-Piazza 1-1 (6-5 dopo i calci di rigore)

Mar 04 B: Montagne-Prato 2-1

Mer 05 A: Cinquale-Capanne 0-4

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella 1-2

Ven 07 B: Montagne-Piazza 1-1 (4-3 dopo i calci di rigore)

Lun 10 B: Cerreto-Prato 0-2

Mar 11 A: Capanne-Renella 0-0 (3-0 dopo i calci di rigore)

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale 1-2

Gio 13 B: Piazza-Prato

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, Renella-3B

Mer 19 giugno: Playoff 2, 2B-Cinquale



Lun 24 giungo, Semifinale: Capanne- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: 1B- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA