Torneo Delle Frazioni, Capanne dodici volte in finale

Tornei - Capanne: Del Medico, Del Giudice, Battolla, Brizzi, Novani, Fargnoli, Santini, Youssefi, Gassani E., Tenerini, Chianese (a disp. Rebughini, Gassani D., Onwubolo) All. Pantera

Piazza: Tonelli, Cargioli, Zaccagna, Richieri, Maggi, Silipo, Zoppi, Poggi, Eneri, Toncelli, Pennoni (a disp. Ferretti, Bragazzi, Tognini, del Giudice, Piccini) All. Tonelli

Reti:: 1’ Pennoni, 28’ Gassani, 68’ Tenerini, 72’ Novani



MONTIGNOSO- Nonostante la grande partita della Piazza a staccare il biglietto per la finalissima del Torneo Delle Frazioni sono le solite Capanne che in rimonta vincono 3-1 e, per la dodicesima volta nella storia del torneo (record assoluto su 16 edizioni), accedono alla gara che vale il trofeo.



Piazza che parte benissimo e va in vantaggio al primo giro di lancette con un eurogol di Pennoni. Successivamente i rossi non approfittano di un errore di Del Medico e sfiorano il gol, per poi colpire dopo pochi minuti una traversa che nega il meritato raddoppio. Con la corazzata Capanne, squadra abituata a vincere e con elementi di grande qualità, non puoi permetterti di fallire così tante volte e infatti la "Pantera band" pareggia al 28’ su calcio di rigore (netto), realizzato dallo specialista Ettore Gassani. Nella ripresa la Piazza è ancora viva ma sono le Capanne che colpiscono ancora, a 22 dal termine con un bel diagonale di Tenerini. Il gol della tranquillità arriva 4 minuti più tardi con un altro rigore netto su Rebughini e messo a segno da Novani.



Complimenti comunque alla Piazza per il grande percorso fatto in questo torneo dal quale esce sicuramente a testa alta. Bella anche la coreografia sugli spalti della squadra rossa che anche per questo merita un applauso.



Non esistono più aggettivi invece per le Capanne che arrivano alla dodicesima finalissima. Delle 11 finali disputate Del Giudice e compagni ne hanno vinte ben 9, mentre le 2 sconfitte sono arrivate entrambe contro il Prato.



E proprio il Prato sarà questa sera impegnato nell’altra semifinale contro le Montagne per una gara assolutamente da non perdere.