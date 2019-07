Torneo delle Frazioni, Capanne: dieci volte campione!

Tornei - MONTIGNOSO- Il Torneo Delle Frazioni di Montignoso va per la decima volta, su 16 edizioni totali, alle Capanne. Non c’è storia, sono loro i più forti e anche nella finalissima lo hanno dimostrato: organizzazione, qualità e potenziale offensivo straripante, mix micidiale che ha portato alla meritata vittoria.



Onore alle Montagne che sono passate in vantaggio dopo 9 minuti con un bel gol di Mandredi (molto bravo nell’inserirsi su un assist da centrocampo e trafiggere Del Medico con preciso diagonale) e che, dopo il pareggio di Rebughini, sono riuscite a tenere il pareggio fino al metà ripresa, ma poi i campioni hanno messo la freccia: ancora Rebughini, di testa su delizioso assist di Chianese (sicuramente l’arma in più per i biancoverdi), firma il sorpasso e Youssefi, dopo un errore difensivo, allunga verso il traguardo.



Premiazione e grande festa a fine gara davanti alla tribuna del “Del Freo” gremita di persone, dimostrazione dell’interesse che il torneo in questi dodici anni ha suscitato, fino a diventare uno dei più rinomati della regione Toscana e non. Merito dell’organizzatore Simone Paolini e dell’amministrazione comunale di Montignoso, bravissimi nel rendere impeccabile lo svolgimento dell’intera manifestazione, farcendo il menù calcistico con sfilate di miss, regale presentazione e taglio del nastro, oltre ad un torneo parallelo della scuola calcio che nel nuovo manto in erba sintetica ha riscosso successo.



Di seguito il motto delle Capanne che durante la nottata ha tuonato nelle strade di Montignoso: ”La Storia siamo noi, nessuno si senta offeso!”



CAPANNE: Del Medico, Del Giudice, Battolla, Novani, Brizzi, Santini, Fargnoli, Youssefi, Rebughini, Chianese, Tenerini. A disp. Scali, Gassani D., Ezgebulam, Alberti, Gassani E. All. Pantera

MONTAGNE: Sardella, Bonuccelli, Lenzetti, Gazzoli, Bonuccelli, Della Maggiora, Lucaccini, Giunta, Del Freo, Manfredi, Kumanaku. A disp. Papaleo, Gavarini, Della Bona, Lorenzoni, Zella. All. Malfanti.

RETI: 9’ Manfredi, 18’ Rebughini, 59’ Rebughini, 76’ Youssefi