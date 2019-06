Torneo delle Frazioni, Bedini rimette in corsa il Prato

Con la doppietta del centrocampista delle San Marco Avenza la squadra di mister Bertelloni abbandona l’ultimo posto in classifica

Tornei - Cerreto: Tovani, Lazzini, Bellè, Baldini, Venturini, Navari, Raffaelli, conti, Petracci, Guidi, Lopez (a disp. Ndoci, Garcia, Paolini, Turba) All. Giorgini



Prato: Conti, Gavarini, Nicoletti, Gabrielli, Schintu, Latini, Gabrielli, Panaino, Iardella, Martines, Bedini (Chicca, Berti, Gavarini, Del Freo, Giorgetti) All. Bertelloni



Reti: 30’ Bedini, 50’ Bedini



MONTIGNOSO-: Nella quarta gara del “Girone delle Montagne” di lunedì 10 giungo tra Cerreto e Prato si è assistito ad una bella sfida nella quale il Prato si è dimostrato superiore, vincendo 2-0 grazie alla doppietta del centrocampista avanzato Bedini. Niente da dire, meriti alla squadra di Mario Bertelloni, Raffaele Del Freo e del presidente Andrea Gabrielli che hanno concesso poco e niente agli avversari.



Nelle ultime due gare del girone, previste per giovedì e venerdì, il Prato affronterà la Piazza (entrambe con ancora la possibilità di andare in testa), mentre il Cerreto dell’esperto mister Giorgini si giocherà tutto contro la capolista Montagne.



Per quanto riguarda il Girone A, questa sera vietato mancare al grande scontro tra le capoliste Capanne e Renella (chi vince passa direttamente alla prima semifinale), mentre domani sera le due finaliste dello scorso anno Cervaiolo e Cinquale si giocheranno la permanenza nel torneo, chi perde va a casa.



Di seguito le Classifiche e l'intero Calendario del torneo:



Girone A: Renella 6, Capanne 6, Cinquale 0, Cervaiolo 0



Girone B: Montagne 5, Piazza 3, Prato 3, Cerreto 1



Gio 30 A: Cervaiolo-Capanne 1-3

Ven 31 A: Cinquale-Renella 1-3

Lun 03 B: Cerreto-Piazza 1-1 (6-5 dopo i calci di rigore)

Mar 04 B: Montagne-Prato 2-1

Mer 05 A: Cinquale-Capanne 0-4

Gio 06 A: Cervaiolo-Renella 1-2

Ven 07 B: Montagne-Piazza 1-1 (4-3 dopo i calci di rigore)

Lun 10 B: Cerreto-Prato 0-2

Mar 11 A: Capanne-Renella

Mer 12 A: Cervaiolo-Cinquale

Gio 13 B: Piazza-Prato

Ven 14 B: Cerreto-Montagne



Mar 18 giugno: Playoff 1, 2A-3B

Mer 19 giugno: Playoff 2, 2B-3A



Lun 24 giungo, Semifinale: 1A- vincente Playoff 2

Mar 25 giugno, Semininale: 1B- vincente Playoff 1



DOMENICA 30 GIUGNO FINALISSIMA