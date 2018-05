Tornei estivi, Il `Mundialito` torna alla Covetta

Il “Mundialito Revival 2018”, organizzato dalla San Marco Avenza, vedrà il taglio del nastro venerdi 15 giugno per concludersi mercoledi 20 luglio

Tornei - Lavori in corso al Centro Sportivo “Paolo Deste” della Covetta dove da alcune settimane è iniziata la trasformazione del campo a nove adiacente Via Covetta in terreno in erba sintetica. I lavori dureranno un mese circa dopo di che' la società rossoblu lo inaugurerà con il grande ritorno di un evento che caratterizzava molti anni fa le estati avenzine ovvero il “Mundialito” per l'occasione dedicato a squadre ad otto giocatori.



Il “Mundialito Revival 2018”,organizzato dalla San Marco Avenza, vedrà il taglio del nastro esattamente venerdi 15 giugno per concludersi mercoledi 20 luglio. Manifestazione aperta a tutti i calciatori, tesserati liberi con montepremi in buoni sportivi in base al numero delle squadre partecipanti. Saranno tre le gare giornaliere e piu' precisamente programmate con fischio d'inizio alle ore 20, alle 21 ed alle 22.



Per info ed iscrizioni rivolgersi ogni giorno alla segreteria della San Marco alla Covetta o chiamare il numero 329.1114876.