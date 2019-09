Tornei -

Sono passati sette anni ma il ricordo di Lucio Cappè è ancora molto vivo a Carrara e dintorni. Lucio mori' sul lavoro in un incidente in cava esattamente il 7 settembre del 2012. Da allora ogni anno amici e colleghi danno vita al "Memorial Lucio" per ricordare la grande passione del cavatore ovvero il calcio. Quest'anno l'evento si disputerà sul rettangolo di gioco del "Lino Parodi - Gaggio" di Luni. Fischio d'inizio fissato per sabato prossimo alle ore 16.30. Due le squadre in campo. Da una parte gli "Amatori per Lucio" dall'altra la formazione degli "Amatori Carrara". A dicembre inoltre, in collaborazione con la società sportiva Luni Calcio al via un'edizione del Memorial dedicata al calcio giovanile.



Il commento della Presidentessa del Luni Calcio Simona Dell'Amico in ricordo di Lucio Cappe'.



"Per noi dell' ASD Luni Calcio un grande onore....

Ho conosciuto Lucio Cappe' ai tempi del Bonascola calcio..... Una persona come poche...nel calcio e nella vita...

Non mancate."



_________

NM