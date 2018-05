Massa Carrara Fifa Championship 2018, otto squadre già agli ottavi

- Si è conclusa lunedi 7 maggio presso il publa prima serata del grande torneo di Fifa 18, durante la quale si sono affrontate tutte le squadre di quattro gironi (B, F, G, H). Quattro ore non stop con 44 partite disputate che hanno decretato i primi 8 che continuereano il torneo nelle fasi finali del 21 maggio.Di seguito i primi due classificati di ogni girone che passano agli ottavi:Questo ilcon tutti i risultati e classifiche per gironeProssimo appuntamento fissato a lunedisempre al, quando siincontreranno le formazioni dei gironi A, C, D, EL'associazione organizzatriceringrazia i collaboratori che stannopermettendo lo svolgimento del torneo, qualiThis tournament is not affiliated with the EA SPORTS FIFA 18 Global Series or sponsored byElectronic Arts Inc. or its licensor(s).