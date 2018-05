Bellissima e rocambolesca finale contro Davide Ricci. Primo tempo Biagioni, nella ripresa il sorpasso di Ricci ma il "Biagio" pareggia nel finale. Ai supplementari il campione non perdona: finisce 5-4

Tornei - Si è concluso con un epica finale il Massa Carrara Fifa Championship 2018. I due sfidanti Gianmarco Biagioni e Davide Ricci hanno dimostrato durante tutto il torneo di essere i più bravi e nella finalissima non hanno tradito le aspettative, con una partita bellissima che si è decisa ai tempi supplementari, per ben 5 reti a 4.



Entrambi in campo con il Real Madrid: Ricci passa dopo pochissimi minuti (Ronaldo) ma Biagioni pareggia su rigore (Ronaldo) e poi allunga con un uno/due fulminante (Bale e Modric), ma nel finale dei primi 45 Ricci, nel suo momento più complicato, trova l'incornata (Ronaldo) che riapre la partita. Nella ripresa Ricci show che ribalta con carattere e domina fino all'81' quando però il Biagio trova il pertugio tra un groviglio di gambe (Ronaldo) e chiude i tempi regolamentari sul 4-4. Poi ai supplementari ancora Biagioni, con una splendida conclusione dal limite (Modric), segna la rete che vale il gradino più alto del podio.



Nella finalina per il 3° posto vince con merito William Alberti (Manchester United) che ne segna 4 a Lorenzo Del Sarto (Inter) il quale, nonostante il poker subito, esce a testa alta dal torneo, accontentandosi della medaglia di legno.



La finalissima, oltre ad essere riprodotta in loco sul maxi schermo, è stata trasmessa in diretta sulla fan page di Calcio Massa Carrara, dove tutt'ora è condivisa. A fine torneo grande festa e premiazione (foto) nella splendida atmosfera del pub Jack Rabbit.



Di seguito tutti i risultati dagli ottavi di finale alla finalissima:



Ottavi di finale



Costa Elia – Calani Nicola 4 – 3

Magni Gabriele – Ricci Davide 1 – 3

Del Sarto Lorenzo – Plaia Riccardo 3 – 0

Petacchi Luca – Cagni Pierpaolo 2 – 3

Biagioni Gianmarco – Della Pina Frank 5 – 0

Belletti Matteo – Maltoni Alessandro 2 – 0

Ricci Leonardo – De Gubernatis Stefano 7 – 1

Cristiani Matteo – Alberti William 2 – 6



Quarti di finale



Costa Elia – Ricci Davide 0 – 1

Del Sarto Lorenzo – Cagni Pierpaolo 7 – 5

Biagioni Gianmarco – Belletti Matteo 2 – 0

Ricci Leonardo – Alberti William 3 – 5



Semifinali



Ricci Davide – Del Sarto Lorenzo 4 – 0

Biagioni Gianmarco – Alberti William 5 – 1



Finale 3°/4° Posto



Del Sarto Lorenzo – Alberti William 1 – 4



Finale 1°/2° posto



Ricci Davide – Biagioni Gianmarco 4 – 5



L'associazione organizzatrice Asd Sportivamente ringrazia i collaboratori, quali Game Tekk, Silu's Planet, Nuovo Continente Abbigliamento, Cheapnet internet Provider, Winner Sport Articoli Sportivi e Liguria News, che hanno arricchito notevolmente le vincite per il campione e i partecipanti:



VINCITORE DEL TORNEO



* Trofeo

* Fifa 2019 per Play Station o XBox offerto da GameTekk di Via Eugenio Chiesa

(Massa)

* 70€ di buono acquisto presso Silu's Planet di Via Covetta (Carrara)

* Zaino Boy London, offerto da Nuovo Continente abbigliamento

* 50 € di buono acquisto presso il negozio sportivo Winner Sport in Via Pascoli (Massa)

* Buono sconto di 50€ per l'attivazione di un Servizio Cheapnet Wireless

* Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet internet provider



SECONDO CLASSIFICATO:

*Trofeo

* Abbonamento on line 3 mesi offerto da GameTekk di Via Eugenio Chiesa (Massa)

* 30€ di buono acquisto presso Silu's Planet di Via Covetta (Carrara)

* Cappello con visiera Boy London, offerto da Nuovo Continente abbigliamento

* buono sconto di 30€ per l'attivazione di un Servizio Cheapnet Wireless

* Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet internet provider



TERZO CLASSIFICATO:

*Trofeo

* T-shirt Pyrex, offerto da Nuovo Continente abbigliamento

* Borsone da Palestra targato Nintendo Wii offerto da GameTekk

* Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet internet provider



DAL QUARTO ALL'OTTAVO CLASSIFICATO:

* Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet

* Cappello con visiera Nuovo Continente



This tournament is not affiliated with the EA SPORTS FIFA 18 Global Series or sponsored by

Electronic Arts Inc. or its licensor(s).