Massa Carrara Fifa Championship 2018, giovedi inaugurazione e sorteggio gironi!

- Tutto pronto per il, il torneo dell'anno di Fifa 18 organizzato dapresso ilAlle ore 24.00 di lunedi 30 aprile sono state chiuse le iscrizioni per un totale di 42 partecipanti. Per questo motivo saranno sorteggiati 8 gironi, dei quali 6 da 5 giocatori e 2 da 6. Passeranno alle fasi finali ad eliminazione diretta i primi due classificati di ogni girone.Il torneo verrà inaugurato, quando ci sarà l'incontro degli organizzatori con i partecipanti (è vivamente consigliata la presenza) presso il(Via Bastione 19 a Massa) dove verrà riletto il(che è stato modificato nel numero dei partecipanti, non più 64 ma 42, e di conseguenza nel numero dei partecipanti che avranno accesso alle fasi finali, non più 32 ma 16),ai non iscritti ACSI.Il giorno successivo verràsue sullae verrà comunicato quali degli 8 gironi giocherannomaggio (a partire dall 19.00) e quali(a partire dalle 19.00). Infine,maggio verranno giocate interamente le fasi finali ad eliminazione diretta fino alla finalissima.Per chi non potesse essere presente giovedi 3 maggio all'inaugurazione è pregato di comunicarlo agli organizzatori tramite lao whats up al numeroAsd Sportivamente ringrazia i collaboratori che hanno permesso l'organizzazione del torneo, qualiThis tournament is not affiliated with the EA SPORTS FIFA 18 Global Series or sponsored byElectronic Arts Inc. or its licensor(s).