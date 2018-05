Massa Carrara Fifa Championship 2018, ecco i 16 partecipanti alle fasi finali

- Con la serata di lunedi 15 maggio presso il pub, archiviata anche la seconda e ultima giornata delle fasi a gironi del grande torneo di Fifa 18. Come da regolamento, sono passati aglii primi due classificati degli otto gironi: sedici finalisti che si incontrerannoper giocarsi tutte le gare ad eliminazione diretta fino allaQuesti i primi due classificati dei quattro gironi (A,C,D,E) "scesi in campo" lunedi 14:GIRONE A: Costa Elia, Alberti WilliamGIRONE C: Del Sarto Lorenzo, Maltoni AlessandroGIRONE D: Ricci Leonardo, Ricci DavideGIRONE E: Magni Gabriele, De Gubernatis StefanoAl seguente link lacon tutti gli accoppiamenti fino alla finalissima che sarà aggiornata in tempo reale.Come già preannunciato la finalissima, oltre ad essere visualizzata nel maxi schermo del pub ospitante, sarà trasmessa anche in. A fine torneo grande festa e premiazione finale!L'associazione organizzatriceringrazia i collaboratori che stannopermettendo lo svolgimento del torneo, qualiThis tournament is not affiliated with the EA SPORTS FIFA 18 Global Series or sponsored byElectronic Arts Inc. or its licensor(s).