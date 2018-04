Massa Carrara Fifa Championship 2018, aumenta il montepremi!

- Il torneo dipiù importante di sempre della nostra provincia continua a sfornare sorprese giorno dopo giorno!L'evento organizzato dall'associazione sportiva, approvato ufficialmente dae in collaborazione con l', il(clicca sul link per guida al torneo e regolamento ufficiale), a seguito dell "mormorio" che si è alzato in città dopo la sua ufficializzazione, ha attratto nuovi partner che si sono inseriti nell'organizzazione dell'evento, mettendo a disposizione interessanti premi da aggiungere al precedente e già ricchissimo montepremi.Così, oltre ai principali collaboratori, si sono aggiunti i nuovi sponsorche hanno arricchito notevolmente le vincite per il campione e i partecipanti, che saranno premiati fino all'ottavo classificato!Di seguito l'intera e aggiornata premiazione:consegnato durante la(prossima versione già prenotata) per Play Station o XBox offerto dadi Via Eugenio Chiesa (Massa)pressodi Via Covetta (Carrara), offerto dapresso il negozio sportivoin Via Pascoli (Massa)per l'attivazione di un Servizioofferto daofferto dadi Via Eugenio Chiesa (Massa)pressodi Via Covetta (Carrara), offerto daper l'attivazione di un Servizioofferto da, offerto daofferto dacon immagini e logo torneo offerto dadi Via Eugenio Chiesa (Massa)offerto daPer qualsiasi info o chiarimento recarsi direttamente o chiamare i negozi(Via Eugenio Chiesa 4 - Massa - 3895463531) e(Via Campo d' Appio 41L - Avenza - 058554423) o contattare l'associzionetramite:* fan page di Calcio Massa Carrara* indirizzi mail: info@calciomassacarrara.it - calciomassacarrara@voceapuana.com* tel: 3284638577