L’Atletico Carrara ricorda “Ciak”

Tornei - Il 25 maggio ricorre il terzo anniversario della scomparsa dello storico super tifoso della Carrarese Giancarlo Quattrini, meglio conosciuto come “Ciak”, nonché dirigente della società sportiva cittadina Atletico Carrara dei Marmi. Per voce del “patron” delle manifestazioni del club neroazzurro Michele Piccini, il presidente Fausto Bigarani e tutto lo staff dirigenziale comunicano che, vista l’emergenza sanitaria che ha bloccato da parecchi mesi qualsiasi attività sportiva, la terza edizione del “Memorial Ciak” verrà programmata quando sarà garantita la massima sicurezza sanitaria.



Il Memorial disputato nella mitica “Fossa dei Leoni” ha visto per le prime due edizioni scrivere nell’albo d’oro le formazioni giovanile dello Spezia: nella prima l’annata 2001 dove gli aquilotti di mister Giuseppe Vecchio, dopo aver pareggiato con la Pistoiese e vinto con l’Atletico Carrara, hanno sconfitto in finale i senesi della Rubor. Hanno preso parte alla riuscita kermesse Oratorio Nazzano, Carrarese, Robur Siena, Spezia, Pistoiese e Atletico Carrara.



Lo scorso anno sempre con le sei protagoniste suddivise in due raggruppamenti, nei triangolari a gironi con la leva under 14 gli spezzini di mister Cristian Pepe, dopo aver avuto la meglio nel girone di qualificazione su Carrarese e Massese, hanno messo segno il bis battendo in finale i coetanei della Robur Siena.