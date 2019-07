Duilio Boni di Fossone, al via il torneo a undici “Memorial Geppo´´

Tornei - Sta per partire il primo torneo a 11 Memorial Giancarlo Ceccarelli “Geppo”, organizzato dalla società Don Bosco Fossone presso il centro sportivo “Duilio Boni”. La partita inaugurale è fissata per il 10 luglio mentre la finalissima sarà disputata il 24. Due settimane di calcio estivo nel bel sintetico sede della società giallorossoblu, durante le quali le squadre partecipanti si affronteranno in gironi da quattro. Gli organizzatori hanno stabilito un montepremi di 1000€ e altri premi individuali per il miglior giocatore, miglior portiere e capocannoniere (iscrizione al torneo 150€)



Le iscrizioni sono ancora aperte, per info Marina 3384056013 e Stefano 3394117738