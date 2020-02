Tornei - Conclusa la prima giornata del "1° Torneo C5 Indoor" presso la tensostruttuira del centro sportivo alel Colline MAssesi



Nel match disputato giovedi la ADC ha superato per 10-4 SW NAPOLI



Questa la situazione di classifica dopo il primo turno.



ADC 3

VERSILIA RENT 3

ROSARIO CENTRAL 3

CM 0

LA COLOMBA 0

SW NAPOLI 0

SELECAO 0



Il programa a seguire.



Giornata 2

Martedì 18/02-Ritorno Martedì 7/04

Ore 20.00 AdC - La Colomba

Ore 21.00 Selecao-Vesilia Rent

Giovedì 20/02-Ritorno Giovedì 9/04

Ore 21.0osario Central



Giornata 3

Martedì 25/02

Ore 20.00 La Colomba - CM Ritorno

Martedì 14/04

Ore 21.00 SwNapoli-Selecao

Giovedì 27/02 Ritorno Giovedì 16/04

Ore 21.00 Rosario Central- AdC

riposa Versilia Rent



Giornata 4

Martedi 3/03-Ritorno 21/04

Ore 20.00 Selecao-la Colomba

Ore 21.00 Versilia Rent-Sw Napoli

Giovedì 5/03-Ritorno 23/04

Ore 21.00 CM - Rosario Central

riposa Adc



Giornata 5

Martedi 10/03-Ritorno 28/04

Ore 21.00 La Colomba-Versilia Rent

Ore 22.00 Rosario Central-Selecao

Giovedì 12/03-Ritorno 30/04

Ore 21.00 AdC - CM

riposa Sw Napoli



Giornata 6

Martedi 17/03.Ritorno 5/05

Ore 21.00 SW Napoli-la Colomba

Ore 22.00 Selecao - AdC

Giovedì 19/0-Ritorno 7/05

Ore 21.00 Versilia Rent-Rosario Central

riposa CM



Giornata 7

Martedi 24/03-Ritorno 12/05

Ore 20.00 CM - Selecao

Ore 21.00 AdC - Versilia Rent

Giovedì 26/03-Ritorno 14/05

Ore 21.00 Rosario Central .-Sw Napoli

riposa La Colomba



Martedi 19/05

4a Vs 5a



Martedì 26/05

1 Vs 4a/5a semifinale andata

2 Vs 3a semifinale andata



Giovedì 28/05

4a/5a Vs 1a semifinale ritorno

3a Vs 2a semifinale ritorno



Martedì 2/06

Finalissima



