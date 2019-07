Tornei - Arrivati al termine della terza settimana, si sono decise le partecipanti alle fasi a eliminazione diretta del Carrarese Fifa Championship, torneo ufficiale di Fifa19 Carrarese Calcio 1908, in collaborazione con ASD Sportivamente e Silu's Planet e sponsorizzato Cheapnet Internet Provider.



Delle 24 squadre iscritte ne sono rimaste solo otto che dal primo agosto si affronteranno nei quarti di finale. Quarti che si divideranno tra giovedì e martedì 6 agosto, mentre le semifinali sono fissate per giovedì 8. Per la finalissima si attendono comunicazioni da parte della Carrarese: è stabilito di giocarla in piazza durante la presentazione della prima squadra, che di solito è il giorno della notte bianca, ma quest'anno quel giorno potrebbe coincidere con una partita degli azzurri e quindi nel caso andrebbe spostata (nei prossimi giorni ne sapremo di più).



Di seguito i risultati dei due gironcini play off che hanno completato la griglia dei quarti (di ogni squadra indicato solo il capitano):



Girone A

Morfino-Vatteroni 1-1

Morfino-Matassoni 1-7

Matassoni-Vatteroni 3-1



Girone B

Venturini-Dell'Amico 3-1

Venturini-Bertagnini 3-0

Dell'Amico-Bertagnini 0-0