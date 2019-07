Carrarese Fifa Championship, martedì si parte

- Siamo arrivati al fischio d'inizio del, torneo del noto emulatore calcistico FIFA 19 sponsorizzato da. Sabato mattina presso il negozio di videogames Silu's Planet è avvenuto il sorteggio dei gironi, dopodiché è stato pubblicato il calendario delle prime due giornate. La kermesse virtuale prenderà il via martedì 8 luglio sera, prima partita alle 20.20, poi si andrà a giovedì e così anche per le successive settimane. La finalissima è prevista per dopo ferragosto, probabilmente in concomitanza la presentazione ufficiale della prima squadra Carrarese Calcio 1908.Queste le gare di martedì 8 e giovedì 10 luglio:ore 20,20 Badiale - Marcucciore 20,40 Luca Curro' - Cri Vignoliore 21,15 Emiliano Ferrarini - Fabrizio Acre Santunioneore 21,40 Andrea Palma - Matteo Sarzaniniore 22,15 Davide Dell'Amico - Lorenzo Arrighiore 22,40 Daniele Kant Castagnini - Mattia Ricciore 20,15 Venturini - Daniele Zaccara (ant. Martedì ore 20)ore 20,40 Tommaso Vignoli - Luca Maggianiore 21,15 Andrea Neri - Jordan Nicolaiore 21,40 Andrea Priolo - Leonardo Ricciore 22,15 Gianmarco Biagioni - Leo Musettiore 22,40 Alessandro Menconi - Riccardo MorfinoDi seguito l'intero e aggiornato montepremi dopo l'inserimento tra i partner di* Trofeo per le prime 3 classificate* 2 abbonamenti per la Stagione calcistica 2019/2020 della Carrarese Calcio 1908* 2 maglie ufficiali da gara Carrarese* 2 Prossima versione già prenotata del gioco Fifa20 per Play Station o XBox offerto da Silu's Planet* 2 buoni da 100€ presso Silu's Planet* 4 Voucher attivazione gratuita dei servizi Cheapnet Wireless fino a 100 mega offerto da Cheapnet Internet Provider* 8 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider* Kit scuola Carrarese* Gadget ufficiali Carrarese* Altri premi da probabile eventuale in entrataQuesto torneo non è affiliato, né sponsorizzato, da Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di licenza