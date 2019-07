Carrarese Fifa Championship, aumenta il montepremi

- Il torneo di eSports più importante dell'estate 2019continua a sfornare sorprese giorno dopo giorno!L'evento organizzato dall'associazione sportivain collaborazione conper guida al torneo e regolamento ufficiale) a seguito dell "mormorio" che si è alzato in città dopo la sua ufficializzazione, ha attratto un nuovo partner che si è inserito nell'organizzazione dell'evento, mettendo a disposizione interessanti premi da aggiungere al precedente montepremi.Stiamo parlando diche offrirà unper ognuno degli otto semifinalisti e unper i 4 finalisti.Con la giornata di giovedì 4 luglio si sono, saranno 24 le squadre partecipanti, organizzate in 6 gironi da 4: passeranno ai quarti di finale le prime classificate di ogni girone mentre le seconde classificate si sfideranno in due mini gironi da tre squadre, le vincitrici del rispettivo gruppo andranno a formare il tabellone finale delle magnifiche 8.Sabato 6 luglio mattina alle ore 12.00 presso Silu's Planet (Via Campo d' Appio 41L - Avenza) ci sarà il: gli organizzatori invitano tutti i partecipanti ad essere presenti.* Trofeo per le prime 3 classificate* 2 abbonamenti per la Stagione calcistica 2019/2020 della Carrarese Calcio 1908* 2 maglie ufficiali da gara Carrarese* 2 Prossima versione già prenotata del gioco Fifa20 per Play Station o XBox offerto da Silu's Planet* 2 buoni da 100€ presso Silu's Planet* 4 Voucher attivazione gratuita dei servizi Cheapnet Wireless fino a 100 mega offerto da Cheapnet Internet Provider* 8 Power Bank da 10000mAh offerto da Cheapnet Internet provider* Kit scuola Carrarese* Gadget ufficiali Carrarese* Altri premi da probabile eventuale in entrata"Questo torneo non è affiliato, né sponsorizzato, da Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di licenza"