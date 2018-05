Campionato Nazionale Dottori Commercialisti, l’Ordine di Massa Carrara vola alla fase finale

Con il pareggio per 1-1 ottenuto sull’ostico campo del Foggia, Benedini e compagni si qualificano alla fase finale

Tornei - Qualificazione raggiunta. Con il pareggio per 1-1, dopo i tempi supplementari, ottenuto sull’ostico campo del Foggia, la squadra di calcio dell’Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si qualifica meritatamente alla fase finale del Campionato nazionale.



La partita, disputata in data 07 maggio alle ore 20,30 in terra pugliese, era valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale del campionato nazionale di calcio di categoria 2017-2018 , dopo la vittoria casalinga per 1 a 0 dell’andata. La rete apuana porta la firma, come all’andata, di Benedini abile a sfruttare un netto calcio di rigore ottenuto a tre minuti dalla fine dei tempi supplementari, per un fallo in area foggiana su un lanciatissimo Foresti.



Di seguito il consueto commento del Presidente, Fabio Micheloni: “Grandissimo risultato che ci premia per le due ottime gare disputate negli ottavi . Dopo alcuni anni che non partecipavamo abbiamo ottenuto subito la qualificazione alle finali. Partita che si era complicata per il loro gol fortuito e i nostri tanti errori in fase di finalizzazione. Quando si prospettava ormai la lotteria dei rigori una grande incursione di Foresti , fermata con un netto fallo in area avversaria, ci ha permesso di realizzare il rigore che e ci ha portato agli ottavi e , di conseguenza , alle fasi finali del campionato. Nel computo delle due partite abbiamo sicuramente meritato il passaggio del turno, un plauso a tutti i miei giocatori. Ora dobbiamo pensare alle due partite contro Benevento valide per i quarti di finale e per sapere se disputeremo le final four per lo Scudetto o per la Coppa Italia.”



Questi i “commercialisti calciatori” apuani che compongono la rosa: Basteri, Saravini, Cittadini, Ginesi, Micheloni, Musetti G., Musetti F., Pasquini, Pelliccia, Ciancianaini, Benedini, Ricci, Cencetti G., Cencetti N., Braconi, Angeloni, Curadi, Rossi, Foresti, Musetti G., Covelli, Muto, Colombini, Fiocchi, Della Pina G., Della Pina E., Ribolini



L’A.S.Dottori Commercialisti ed E.C. MS ringrazia l’Ordine provinciale per il supporto dimostrato e gli sponsor Marmi di Carrara Srl, Sigea Srl, Vivoli Stefano e Griotti Alberto, lo sponsor tecnico Lavanderia Wuestens Srl.