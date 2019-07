Calcio a 5, Memorial Big Leo: vince la Selecao Santini

Tornei - In una splendida cornice di pubblico, il gremito sintetico di Fivizzano ha visto concludersi la Diciassettesima Edizione del Torneo Città di Fivizzano Memorial Big Leo.



A laurearsi campione è stata la corazzata da carrara della Selecao Santini, trascinata dal fuoriclasse "Dinho" Benlamrabet, che ha sconfitto i padroni di casa Barbieri della Valle, orfani però di Massimino Mencatelli, nella rivincita della finale dello scorso anno, con un rotondo 9-4.



Nella finale per il terzo posto, gli spezzini della Bobbe Malley di Cantoni e soci hanno sconfitto la IA PEN aggiudicandosi il terzo gradino del podio grazie ad un 8-2 finale.



Per i titoli individuali,

premiati Lorenzo Incerti come Miglior Portiere e l'italo-marocchino Benlamrabet come Miglior Giocatore.



TABELLINI



Finalina 3° Posto:

Bobbe Malley 8 - 2 IA PEN FC

Bobbe Malley: Brunotti, Pesare, Ibba, Bondi, Cantoni. All.: Reboa.

IA PEN FC: Montani, Chelotti, Tonelli, Cecconi, Lisi.



Finalissima:

Barbieri della Valle 4 - 9 Selecao Santini

Barbieri della Valle: Santini, Bianchi, Orsoni, Francini, Valentini, Vegnuti.

Selecao Santini: Incerti, Bonelli, Lombardini, Benlamrabet, Vallerini, Zoppi, Bertola. All.: Santini.