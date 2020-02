Calcio a 5, Cavalieri Del Mare dominano l’Over35 al `Lago`

Tornei - Con giovedì 13 febbraio si è chiusa la quindicesima giornata del campionato di Calcio a 5 Over35 che da ottobre vede impegnate undici squadre presso il Centro Sportivo “Il Lago” di Marina di Massa. Il campionato si concluderà in primavera con la vincitrice e i play off nei quali rientreranno le prime otto classificate.



Anche quest’anno la squadra da battere sono i plurititolati Cavalieri Del Mare che guidano a punteggio pieno, seguiti dai Servizi Immobiliari che fino a ieri avevano subito una sola sconfitta. Con i tre punti nello scontro diretto quest’ultimi avrebbero avuto la possibilità di agganciare la capolista ma così non è stato: la bella sfida di giovedi sera si è conclusa con la vittoria dei Cavalieri per 4-1, grazie alle reti di Del Marco, Fubiani, Casali e Giovannelli. Per i Servizi Immobiliari a segno Podestà.



Scorrendo la graduatoria bene sta facendo il Calcio Massa Carrara B.&Emme, terzo in classifica ma a -10 dalla vetta. Nell’ultima partita i bianconeri hanno battuto la A.C. New Electric di mister Massimo Mosti per 9-5, grazie alla triplette di Della Pina e Giorgi, la doppietta di Matelli e la rete di Bellè. Segue in quarta posizione a -1 dal Calcio Massa Carrara il Patrizan Degrado che lunedì 10 febbraio ha avuto la meglio sull’A.C Vasco Da Gama (6-5) con i sigilli di Carli (tripletta), Di Bauda (2) e Chiodetti.



Per quanto riguarda la classifica cannonieri guida Daniele Torre dei Cavalieri del Mare con 36 reti, seguono Simone Podesta (Servizi immobiliari) con 34, Francesco Bongiorni (New Team) con 31, Matteo Chiodetti (Patrizan Degrado) e Mario Ricci (New Electric) con 30.