Trestina-Massese (1-0), Bonuccelli: `Un´ingenuità c´è costata cara`

Le parole del tecnico bianconero nel post partita di Trestina

Terza Categoria - Dalla sala stampa dello Stadio "Bernecchi" di Trestina, le dichiarazioni di Mister Vitaliano Bonuccelli:



"Abbiamo fatto una buona gara e il pareggio ci poteva stare, abbiamo però commesso 3 o 4 ingenuità, une delle quali c'è costata cara. Purtroppo abbiamo dei ragazzi che non sono ancora pronti per affrontare un campionato come questo, che in fase di possesso fanno ancora errori evitabili e perdiamo sicurezza nell'impostazione della manovra.



In questo momento purtroppo per noi giocare palla è difficile, oggi viste le assenze ho provato a spostare Placido e Di Nicola sugli esteni, quindi è normale che abbiamo poco sfogo sulle fasce in fase offensiva, e quindi ti rimane la giocata centrale, giocando a palla lunga sui tre davanti. Peccato perchè se fossimo stati un po più attenti avremmo portato a casa un buon punto.



Mercoledì riceviamo il Querceta, hanno pochi punti ma grandi qualità e giocatori di esperienza, sicuramente è una sqaudra che ha le qualità per potere uscire dalla situazione in cui si trova d quindi non sarà facile".