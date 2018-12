Terza, risultati e classifica

Questo pomeriggio si è giocato l'ultimo turno del 2018. Vincono tra le altre San Vitale e Attuoni Avenza, cade il Cinquale

Terza Categoria - In terza categoria ultimo turno di campionato del 2018. Tra i risultati della giornata spicca il successo del San Vitale che si impone per due a zero sui cugini dello Spartak Apuane mentre l'Attuoni Avenza (foto) espugna nettamente per quattro a uno il campo del Real Marina di Massa. Cade invece il Cinquale battuto per quattro a tre sul terreno della Palleronese. In vetta resta saldo lo Sporting Forte dei Marmi che ha vinto in casa dei cugini dell'Azzurra.



I risultati della XI giornata di andata



Azzurra-Sporting Forte dei Marmi 1-3

Barbarasco-Fosdinovo 1-0

Montagna Seravezzina-Academy Massa Montignoso 2-2

Palleronese-Cinquale 4-3

Real Marina di Massa-Attuoni Avenza 1-4

San Vitale-Spartak Apuane 2-0

Vallizeri-Unione Montignoso 5-1



La classifica



Sporting Forte dei Marmi 31

San Vitale Candia 24

Attuoni Avenza 19

Cinquale 18

Barbarasco 17

Azzurra 16

Spartak Apuane 15

Montagna Seravezzina 15

Academy Massa Montignoso 14

Palleronese 13

Vallizeri 12

Real Marina di Massa 11

Fosdinovo 7

Unione Montignoso 2