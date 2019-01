Terza, l´Attuoni Avenza attende il Fosdinovo

I biancoblu di mister Augusto Secchiari in piena zona playoff . Mercoledi 9 alla Covetta per la Coppa arriva il Barbasasco.

Terza Categoria - In Terza Categoria l'Attuoni Avenza torna in clima campionato. Dopo la pausa per le festività natalizie i biancoblu di mister Augusto Secchiari stanno già pensando al ritorno sul terreno di gioco. Ritorno in campo che è fissato per sabato prossimo 5 gennaio quando alla Covetta (ore 18.30) arriverà il Fosdinovo per la penultima giornata del girone di andata. Attuoni Avenza al momento al posto della graduatoria con diciannove punti conquistati in undici gare giocate e che guarda con ambizione alle posizioni di vertice della graduatoria.



Ancora piu' di tutto un girone di ritorno da disputare e la possibilità di recitare un ruolo importante in zona playoff. La vetta , occupata attualmente dal Forte dei Marmi dista dodici lunghezze ma per i playoff è piena bagarre con ben otto squadre nell'arco si soli sei punti. L'Attuoni Avenza terminerà poi il girone di andata sabato 12 gennaio in trasferta sul campo del Barbarasco che tra l'altro sarà lo stesso avversario nel match di ritorno della semifinale di Coppa Toscana di Terza in programma alla Covetta mercoledi 9 gennaio (andata 1-0 per i lunigianesi).