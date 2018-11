Terza, il derby è dell´Academy

Lo Spartak Apuane vede sfumare il secondo posto solitario

Terza Categoria - Primo sorriso della stagione per i bianconeri dell’Academy di mister Riccardo Montaresi riescono a ribaltare l’attesa gara nel posticipo di Marina di Massa.



Per gli ospiti tanto rammarico, sfuma il secondo posto solitario dietro la corazzata Sporting Forte dei Marmi, il team di Paolo Ulivi incassa la prima sconfitta stagionale e rimane defilato in classifica dietro il gruppo delle inseguitrici fermo a cinque punti. Il secondo posticipo dell’interessante campionato di terza categoria inizia in sordina con le due squadre intenzionate a non scoprirsi, nel primo quarto d’ora gli ospiti sprecano il vantaggio con Marino ma passano in vantaggio con un penalty trasformato da Tonlazzerini. Dopo un primo tempo sottotono da parte della formazione bianco rossa nonostante il vantaggio subisce nella ripresa il ritorno dei locali apparsi ordinati e motivati alla ricerca del gol del pareggio che arriva nelle prime battute con Grande sotto misura sfrutta una corta respinta della difesa su traversone dal fondo. Il match si trascina fino ai minuti di recupero dopo diverse conclusioni fallite dagli ospiti con Marino e , in piena zona Cesarini il neo entrato Chicca si inserisce tra una incomprensione tra difensore e portiere realizzando il gol del 2-1e della prima vittoria in campionato.



Academy Montignoso-Spartak Apuane 2-1



Academy M.Montignoso : Ambrosini,Della Pina, Guadagnucci(51’ Chicca) Coppa, Mosti, Bertonelli, Pitanti, Peselli, Borghin. Luzzoli, De Santis( Imelli, Gaina, Grande, Diouf, Asciutti, Fatty)All. Montaresi



Spartak Apuane : Tovani, Galizia, Pacolinmi, Alibani, Marino,Ulivi T., Maccarone, Marchini(38’ st. Magnani), Tonlazzerini(23’st. Nicoletti) Fubiani, Manfredi( Del Sarto, Alberti, Bianchi, Martisca, Mezzi, Turba, Sodini) All.Ulivi P.



Arbitro : Parducci di Carrara



Marcatori : 15’ Tonlazzerini (rig.), 61’ Grande, 90+3’ Chicca



Nuova classifica :



Sporting Forte dei Marmi 12,Montagna Seravezzina 7, Cinquale 7, Attuoni 6, Azzurra 6, San Vitale Candia 6, Barbarasco 6, Real Marina di Massa 6, Spartak Apuane 5,Vallizeri 4, Fosdinovo 4, Academy Massa Montignoso 4, Palleronese 3,Unione Montignoso 2.