Terza, è tempo di semifinali playoff

Terza Categoria - E' tempo di semifinale playoff in Terza Categoria. Dopo la vittoria stracciante dello Sporting Forte dei Marmi che ha conquistato con pieno merito e senza sconfitte la Seconda categoria adesso sta alle altre formazioni tentare di fare il salto di categoria. Un posto a disposizione e se lo contenderanno tre squadre. In primis il San Vitale, giunto secondo nella regular season e che, causa la forbice di piu' di dieci punti dalla quinta ossia l'Azzurra, accede direttamente alla finalissima in programma esattamente sabato 4 maggio alle ore 16 su campo naturalmente ancora da stabilire.



L'avversario del San Vitale uscirà dal match del Paolo Deste della Covetta tra l'Attuoni Avenza ed il Barbarasco con le due squadre che si incontrano quest'anno per la quinta volta dopo i doppi confronti di campionato e Coppa Toscana. Gara in programma sabato prossimo 27 aprile alle ore 15, gara unica in casa dell'Avenza meglio piazzata in classifica.



