Terza Categoria, vincono tutte le prime cinque

Lotta apertissima per due posti nei play off

Terza Categoria - Nella giornata, dove si registra l’ennesima scorpacciata di gol ( ben 34 centri), mantiene il record dell’imbattibilità la capolista, salita ora a quota 23 giornate consecutive dopo un pirotecnico match in casa del Real Marina di Massa: allo scadere i rimaneggiati versiliesi firmavano con Lorenzi il decimo acuto fuori casa. Consolidano i primi cinque posti della graduatoria altrettante compagini. Iniziando dall’anticipo di Minazzana dove un risicato Attuoni si aggiudica l’intera posta in palio in rimonta dopo il penalty nel secondo tempo. Il club avenzino piazzava l’uno-due che ribaltava il risultato, prima Pollina di testa pareggiava le sorti e subito dopo Brugioni in semi rovesciata metteva il sigillo della vittoria. Successo che mantiene il team di Augusto Secchiari saldo al terzo posto in compagnia dei lunigianesi del Barbaraasco.

Seconda vittoria consecutiva del San Vitale che liquida la pratica Fosdinovo con i punti di Della Pina che pareggia lo svantaggio iniziale di Fusani per poi chiudere nel secondo tempo il match di Remola con la preziosa doppietta di Nicolo’ Bongiorni (foto). Punti che permettono al club di mister Luca Bennati di tenere a distanza (+8) gli immediati inseguitori, mancherebbe un punto nella prossima gara per il traguardo prestigioso del secondo posto.



A tenere il passo degli avenzini c’è il Barbarasco di Dario Giorgi che nella sfida interna contro una mai doma Academy, solo allo scadere con il solito Oligeri ritrova i tre punti in ottica play off. Nel match dell’Allende il vantaggio dei granata di Bertoli veniva annullato dal gol di Borghini pareggio che durava fino agli sgoccioli dell’intenso confronto chiuso da una magia del bomber lunigianese. A ridosso delle prime quattro avanza l’Azzurra che nella seconda parte del match di via Versilia affonda l’ Unione Montignoso, club senza dubbio da elogiare per il costante impegno e costanza nonostante l’ultimo posto del girone praticamente dall’inizio della stagione.

Terzo successo consecutivo dello Spartak Apuane che espugna il “Lombardi” di Pallerone con un secco tre a zero, partita che il mister ospite Paolo Ulivi ha praticamente azzeccato tutto, la vittoria in lunigiana veniva aperta dall’eurogol di Jacob seguito dal raddoppio sotto misura di Canciello, allo scadere arrivava il terzo sigillo ospite con il neo entrato Mussi, per i locali di Massimo Preti una giornata da dimenticare in fretta.



Infine torna alla vittoria il Vallizeri che rifila un set tennistico al Cinquale salito a Coloretta con una formazione rimaneggiata, i valligiani chiudevano il match già nella prima frazione in virtù della doppia doppietta, la prima nelle battute iniziali di Alessandro Giannotti (capocannoniere del campionato con 21 gol), imitata da quella di Jacopo Manganelli. Dopo il gol della bandiera il neo entrato Guye Pape incrementava il ricco bottino, mettendo a referto la terza doppietta di giornata.



Risultati 10° giornata



Mont.Seravezzina-Attuoni 1-2

Azzurra-Un.Montignoso 7-2

Barbarasco-Academy M.M. 2-1

Palleronese-Spartak Apuane 0-3

Real Marina di Massa-Sp.Forte dei Marmi 2-3

San Vitale Candia-Fosdinovo 3-1

Vallizeri-Cinquale 6-1



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 63, San Vitale Candia 50, Attuoni 42, Barbarasco 42,Azzurra 38, Spartak Apuane 37,Academy M.M. 33, Palleronese 28, Mont. Seravezzina 28, Cinquale 26,Fosdinovo 20, Vallizeri 20, Real Marina di Massa 18, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (30/3/2019): Sp.Forte dei Marmi-Azzurra, Fosdinovo-Barbarasco, Academy M.M.-Montagna Seravezzina, Cinquale-Palleronese, Attuoni-Real Marina di Massa, Spartak Apuane-San Vitale Candia, Un.Montignoso-Vallizeri.



Tabellini



Mont.Seravezzina-Attuoni 1-2

M.Seravezzina: Bertoni, Cagnoni Simone, Bacci, Rossi, Tovani, Tarabella Nicola, Tarabella Alessio, Marrai Marco, Ricci, Mattei, Pellizzarri (Balderi, Berti, Marrari Michele e Nicola, Mazzei, Sacchelli, Salvatori)All. Cagnoni F.

Attuoni: Volpi, Pollina, Menconi, Dell’Amico, Pappagallo, Ussi, Corsi, Musetti, Pierami, Da Pozzo, Brugioni (Prampolini, Ambrosi, Francini)All.Secchiari

Arbitro : Gravina di Viareggio

Marcatori : 65’ Marrai Marco(rig.), 67’ Pollina, 69’ Brugioni



Azzurra-Un.Montignoso 7-2

Azzurra: Michetti, Biancali, Bresciani (58’ Tognocchi), Quadrelli, Polloni, Bigini, Mandoli(52’ Coluccini), Duccini(65’ Chioni), Landi, Alberti, Bresciani. All.Giorgini

Un.Montignoso: Viviani, Moriconi, Lenzetti, Giunta, Reabaa, Pardinmi, Infantino, Bertilorenzi, Signorino, Bonfigli, Pallonetto (Pjetri, Sacchelli) All. Giunta

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 23’ Signorino, 41’ Landi, 43’ Giunta, 68’ Mandoli, 81’ bresciani,87’ Tognocchi, 89’ Coluccini, 90’ Polloni, 90’+1’ Landi.



Barbarasco-Academy M.M. 2-1

Barbarasco: Casciari, Lunini, Puppi, Maloni, Giansoldati, Bondi, Bertoli, Gerali Paolo, Yanchuk, (80’ Gerali Manuel) Giromini, Oligeri (Chiocca, Trippa, Gerali, Ture, Varanini, Magnanini) All. Giorgi

Academy M.M.: Tognocchi, Lorenzetti, Guadagnucci, Coppa, Ceragioli, Gaina, Della Pina(24’ Fatty), Borghini, Mengaroni (78’ De Stefano), Pitanti, Antompaoli. All.Giunta

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 40’ Bertoli, 47’ Borghini, 90’ Oligeri



Palleronese-Spartak Apuane 0-3

Palleronese: Ricci, Diouf, Franchetti, Amendola, Mastrini, Sisti, Diallo, Leka L. Guza, Sartini, Moisè( Zannardi, Massour, Maraffetti) All. Preti

Spartak Apuane: Tovani, Gianardi, Nicoletti, Alibani (90’ Marino), Pacolini, Ulivi T., Borsalino (86’Galizia), Marchini (80’ Mussi), Canciello, Tonlazzerini (68’ Turba), Jacob (Del sarto, Ghimenti, Bianchi) All. Ulivi P.

Arbitro: Particelli di Carrara

Marcatori: 9’ Jacob, 70’ Canciello, 90’+6’ Mussi

Note : Espulsi 18’ Leka L.(P), Jacob (Sp.)



Real Marina di Massa-Sp.Forte dei Marmi 2-3

Real M.M.: Nardini, Marchi, Fialdini, Lucchesi, Lofrese, Tarantino,Neri, Dell’Amico, Bugliani, Kumanaku, Vita (Ravenna, Del freo) All. Guazzelli

Sp. Forte dei Marmi: Tarabella Edoardo, Viti, Lorenzi, Pardini, Mattei, Maggi Gabriele. Celentano, Coppedè, Alaimo, Follierio, Maggi Alessio (Giannarelli, Stagetti) All.Picchi

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 13’ Mattei, 63’ Bugliani, 75’ Alaimo, 81’ tarantino, 90’ Lorenzi



San Vitale Candia-Fosdinovo 3-1

San Vitale Candia: Romani, Di Benedetti, Gallia, Della Pina, Finelli, Deda, Berti, Giulianelli, Bongiorni, Conti, Rustuighi (Ricci, Sarno, Donadel, Lorieri, Carlesi, De Meo, Damiano) All.Bennati

Fosdinovo: Zeni, Nouhass, Perlomgo, Baldoni, Morotti,Castelli, Cantoni, Coraci,Peonia, Bernardini, Fusani ( Deliallisi, Corsini, Donazza, Giuliani) All. Baldoni M.

Arbitro : Marchi di Carrara

Marcatori : 15’ Fusani, 40’ Della Pina, 55’ Bongiorni,71’ Bongiorni



Vallizeri-Cinquale 6-1

Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Pucci, Chiesa, Coppola, Conti, Giannotti, Manganelli, Polloni, Giacopinelli, Toninelli (Bertoni M., Guye Pape, Ferrari, Lastrucci, Tonelli, Scudellari, Bertoni A., GhioAll. Centofanti

Cinquale: Ricci, Gabrielli, Baldini, Poli, Pelliccia, Francini, Mignani, Lenzetti, Baldi, Giorgetti, Masini ( Haregù, Farina)All.Lorenzetti-Poli

Arbitro: Bianco di Carrara

Marcatori: 6’ Giannotti, 9’ Giannotti, 28’ Manganelli, 30’ Manganelli,32’ Poli, 81’ Pape, 87’ Pape.