Terza Categoria, ultima giornata di campionato

Caccia ai migliori piazzamenti play off

Terza Categoria - L’ultimo turno dell’affascinante campionato di Terza Categoria è improntato sui migliori piazzamenti nella griglia dei play off e presenta alcune gare che, secondo l’esito del campo, potrebbero modificare l’assetto delle tre squadre destinate agli spareggi per il salto di categoria.



Già sicura del campionato superiore è ovviamente lo Sporting Pietrasanta presieduta dal dinamico Fiorino Coluccini. I campioni saranno ospiti alla “Pruniccia” dal Cerreto contro i blu cerchiati di mister Emiliano Bertelloni che, appena usciti dalla Coppa, sono in piena corsa per conquistare il miglior posto nella griglia degli spareggi.



A contendere tale traguardo ci sono le lunigianese dell'Atletico Podenzana e del Mulazzo. Alla formazione del “panigaccio”, avvantaggiata dai tre punti di margine sul team di mister Yuri Angeli, basta un pareggio nel match interno contro i cugini dell’O.M. Pontremoli per assicurarsi la finale play off. L’altra lunigianese Mulazzo di mister Fabio Bellotti ospita al “Calani” i cugini del Barbarasco, con lo scopo di trovare il semaforo verde nel derby per poter consolidare il prezioso piazzamento.