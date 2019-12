Terza Categoria, Tirrenia ospita la Villafranchese

Terza Categoria - Si gioca questa sera (inizio ore 20,30) il terzo dei recuperi del campionato di terza categoria relativi alla 9° giornata del 23 novembre scorso, quando tre partite erano state rinviate per l’impraticabilità del campo. I primi due recuperi sono stati già disputati il 4 dicembre scorso, Cerreto e Fc.Montignoso hanno sconfitto rispettivamente la Palleronese e il Versilia Calcio.



Il match in programma sul rettangolo dei Ronchi vede i gialloneri di mister Fabio Bellotti presentare altri due nuovi arrivi nel corrente mercato invernale, pedine ufficializzate dal direttore Sportivo lunigianese Valerio Giacopinelli, quali Raffaele Fontana e Nicolò Ricci, entrambi provenienti dal Vallizeri. Gli ospiti hanno ancora in ballo la partita di sabato scorso persa sul campo di Minazzana contro i locali della Mtg.Seravezzina per 3-2, in attesa del responso del ricorso presentato dopo la partita. Per quanto riguarda il team di mister Davide Giusti è intenzionato a riscattare l’inatteso stop interno contro l’Academy Massa Montignoso, deciso a risalire la corrente per posizioni più tranquille della graduatoria.



Tirrenia Marina-Villafranchese (Ronchi, 20,30 arbitro Davide Carulli di Viareggio)