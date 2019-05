Terza Categoria, Tarantola: `Attuoni con più benzina nelle gambe`

Il direttore generale dell'Academy fa il punto sul campionato appena concluso e sulla propria squadra: Siamo soddisfatti del campionato e del piazzamento finale"

Terza Categoria - Con la vittoria dell'Attuoni Avenza sul San Vitale Candia nella finale playoff volge al termine il campionato di Terza Categoria provinciale e a tal proposito abbiamo sentito il Direttore Responsabile dell'Accademy Massa Montignoso Enzo Tarantola, sia sull'andamento in generale del girone che sia in particolare sulla propria squadra.



"Direi che sulla vittoria dello Sporting Forte dei Marmi non si può dire nulla, se non fare i complimenti ad una squadra che partiva coi favori del pronostico e li ha ampiamente mantenuti. Vincere non è mai facile, ma il finire imbattuti rende ancora di più l'idea di come questa squadra era ed è di categoria superiore.



Giusta anche a mio parere la finale playoff tra San Vitale ed Attuoni con gli avenzini che nella finale stessa si sono dimostrati più tonici ed in palla atleticamente. Forse al San Vitale ha nuociuto la più lunga sosta per disputare la finalissima, mentre l'Attuoni giocando una semifinale tirata col Barbarasco ha messo più benzina nelle gambe. Onore anche al Barbarasco che seppur sconfitto in semifinale playoff ha impreziosito la sua stagione con il trofeo della Coppa Provinciale. Una buona stagione hanno fatto anche l'Azzurra e lo Spartak Apuane, mancando però della necessario continuità per conquistare i playoff.



Per quanto riguarda l'Academy Massa Montignoso ci possiamo ritenere soddisfatti del campionato e del piazzamento (il settimo posto) finale. L'anno scorso eravamo una matricola, partendo dal nulla, e siamo giunti penultimi. Quest'anno abbiamo rinforzato il gruppo, ottenendo più del doppio dei punti dell'anno scorso. Grazie al lavoro del Mister Riccardo Montaresi, con cui c'è piena armonia e unità d'intenti, se la Società ci ridarà la possibilità cercheremo di migliorarci ancora, ma sensi assilli né manie di protagonismo. Lasciatemi per ultimo ringraziare la società con a capo il presidente Corfù che tra mille difficoltà di carattere logistico ci ha permesso di disputare l'intera stagione, e questo ci rende ancora più motivati per cercare di migliorarci".