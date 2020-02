Terza Categoria, super scontro al vertice

Terza Categoria - Arrivati al settimo turno del campionato di Terza, a lottare per il titolo e posti play off ci sono sei squadre, la giornata distribuita in tre giorni vede nel programma di sabato pomeriggio lo scontro al vertice delle due capoliste. Cerreto, dopo lo stop in casa dello Spartak Apuenae in settimana ha cambiato la conduzione tecnica, molti i colloqui ma per ora non pare ci sia ancora il sostituto dell’ex tecnico Paolo Bertelloni. Il prossimo impegno però è proprio contro la compagna di viaggio Mtg. Seravezzina di mister Giuseppe Paolini, reduce dal successo interno contro l’ostico Fc.Montignoso, e quindi c’è poco da scherzare, se si considera che al prossimo turno bomber Tommy Balloni & compagni saranno in casa del temibile Mulazzo, una sorta di rivincita della finale di coppa provinciale di Aulla. Per la Montagna una gara che può valere il campionato, arrivano all’atteso match della “Renella” carichi, con l’intento di bissare il settimo colpo esterno stagionale.





Il Mulazzo attenderà l’esito della sfida delle capo classifiche, a risultato acquisito sarà di scena nel posticipo di lunedi in casa dell’Fc.Montignoso, il team di Enrico Mori a parte la sconfitta di misura a Minazzana sta attraversando un buon stato di forma, quindi si presume che alla “Renella” si assisterà ad un match di alto livello.





Le altre inseguitrici Azzurra e Spartak sono chiamate a respingere rispettivamente le insidie dell’Academy Massa Montignoso e quella esterna del Vallizeri, tornata in gioco dopo il colpaccio in casa della Tirrenia Marina.





Completa il programma della 22° giornata il derby tra le lunigianesi Rangers Soliera e Palleronese, entrambe in cerca del riscatto dopo le inaspettate sconfitte con Mulazzo e Versilia.





Infine la gara tra la Villafranchese e San Vitale Candia della 19° giornata dell’8 febbraio scorso, sospesa dopo pochi minuti per l’improvviso black out dell’impianto di illuminazione con le squadre sullo 0-0, verrà recuperata il giorno mercoledi 4 marzo con inizio alle ore 20,30 presso lo stadio “Bottero” di Villafranca.





Venerdi 28/2 anticipo:



Villafranchese-Fosdinovo (“Bottero” 20,30, Vincenzo Smecca di Carrara)





Sabato 29/2/2020



Azzurra-Academy M.M. (“Aliboni, 18,30, Iacopo Menchini di Viareggio)



Cerreto-Mtg.Seravezzina (“Del Freo”,17,00, Giorgio Malacarni di Carrara)



Rangers Soliera-Palleronese (Gassano,14,30, Roberto Cosentini di Carrara)



San Vitale Candia-Tirrenia Marina (“Remola”,14,30, Daniele Panighini di Carrara)



Vallizeri-Spartak Apuane (“Tolaro”,15,00, Daniele Cavallini di Carrara)





Lunedi 2/3/2020 posticipo



Fc.Montignoso-Mulazzo(“Del Freo”, 21,00)



Riposa: Versilia calcio