Terza Categoria, stasera Pallerone-Rangers

Terza Categoria - Questa sera alle 20.45 ultima gara della la Coppa Provinciale riservata alle 12 squadre della provincia di Massa Carrara, per definire la quarta semifinalista. In programma il recupero della gara Palleronese-Rangers Soliera, compagini inserite nel Girone B. La sfida del comunale di Podenzana era stata sospesa per l’improvviso blackout delle luci artificiali al 37’ del primo tempo, con le squadre ferme sul risultato di 1-1. La classifica aggiornata del raggruppamento vede il Fosdinovo primeggiare con 4 punti, mentre Palleronese e Rangers Soliera a 1, in caso di pareggio o vittoria della Palleronese sarà la squadra di mister Matteo Baldoni ad andare in semifinale, in caso di successo dei Rangers con più di due gol di scarto accederà alla semifinale il club della coppia di mister Bambini-Velazquez. La squadra che passerà incontrerà il Mulazzo vincitore del girone A.



Passando al campionato, dopo le prime quattro giornate si è notato un buon tasso tecnico. Il torneo è iniziato sotto il predominio dei valligiani di Zeri che dalla prima giornata mantengono il primato, grazie a ottime prestazioni soprattutto fuori casa, per il momento tutto funziona a meraviglia con i due reparti cardine, attacco (13 centri) e difesa (-3). Alle spalle dela leader scalpitano i blucerchiati di mister Paolo Bertelloni, il “suo” Cerreto ha intrapreso a macinare gioco e punti come nelle previsioni, solo il pareggio esterno in quel di Fosdinovo divide le due protagoniste di questo inizio di stagione. A due e tre lunghezze troviamo il sorprendente Spartak Apuane e la rivelazione Mtg. Seravezzina. I biancorossi di capitan Tommaso Ulivi, nonostante diverse problematiche dovute ad infortuni di pedine fondamentali, sono in piena corsa per le posizioni nobili del girone, il primo esame di una certa difficoltà giunge nel prossimo turno quando gli apuani faranno visita al Cerreto. Più defilata troviamo il nuovo Fc. Montignoso che tiene il passo in base ad un successo e tre pareggi, gli ultimi due consecutivi. Sotto stazionano le quattro lunigianesi Rangers, Palleronese, Mulazzo e Villafranchese. i new entry di Soliera, alla prima esperienza in categoria, si stanno comportando con dignità; la Palleronese di mister Massimo Preti dopo il buon inizio ha perso partita dopo partita alcuni pezzi dell’organico(infortuni) e pure lo smalto che li aveva contraddistinti. Per Mulazzo e Villafranchese l'inizio di stagione non è stato dei più semplici, ma dopo i successi esterni per entrambe sembra essere tornata la determinazione giusta per tornare protagoniste.