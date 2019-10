Terza Categoria, stasera la Coppa Provinciale

Terza Categoria - Dopo la prima di campionato, otto squadre tornano in campo per disputare la seconda giornata di coppa provinciale. Esordiscono nella competizione i gialloneri della Villafranchese, i Rangers di Soliera, lo Spartak Apuane e l’Academy Massa Montignoso che avevano osservato il turno di riposo.



Iniziamo dal primo derby lunigianese tra il Vallizeri dell’ex mister Fabiano Centofanti e la nuova Villafranchese, le due compagini arrivano al match da due risultati diversi in campionato: i valligiani hanno vinto sul campo del San Vitale Candia, mentre i gialloneri all’esordio casalingo hanno impattato con il nuovo Montignoso 2019. In coppa provinciale il Vallizeri è stato sconfitto a Mulazzo di misura, per i villafranchesi è la prima partita nella competizione con l’intenzione di iniziare nel migliore dei modi.



Nel secondo girone si incontrano per la prima volta la Palleronese e i Rangers Soliera per una strapaesana che sarà disputata in notturna al “Pamigaccio” di Podenzana. Nel terzo raggruppamento si sfidano il San Vitale Candia e lo Spartak Apuane, nel triangolare comanda il Cerreto in virtù della vittoria sui massesi, mentre per i biancorossi di mister Paolo Ulivi tutto è ancora aperto avendo a disposizione ancora le due partite.



Nel quarto e ultimo girone ancora un derby inedito sul campo amico delle due sfidanti, entra in scena l’Academy Massa Montignoso di mister Riccardo Montaresi, per l’altro club di Montignoso c’è da riscattare la sconfitta subita in casa del Tirrenia-Marina nella prima giornata.



La manifestazione continuerà mercoledi 16 ottobre per la terza e ultima giornata del primo turno eliminatorio.



Programma gara, arbitro di mercoledi 2 ottobre 2019



Vallizeri-Villafranchese (“Bottero”, 20,30, Francesco Cecchini di Carrara)



Palleronese-Rangers Soliera (“Podenzana”, 20,45, Vincenzo Smecca di Carrara)



San Vitale Candia-Spartak Apuane (“Remola”, 20,30, Berti di Carrara)



Montignoso 2019.-Academy M.M. (“Del Freo” 21,00, Giorgio Malacarni di Carrara)



Classifiche



Girone A : Mulazzo 3, Vallizeri 0, Villafranchese 0



Girone B : Fosdinovo 3, Palleronese 0, Rangers Soliera 0



Girone C : Cerreto 3, San Vitale Candia 0, Spartak Apuane 0



Girone D : Tirrenia-Marina 3,Montignoso 209 0, Academy Massa Montignoso