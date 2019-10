Terza Categoria, stasera il derby di Montignoso

Terza Categoria - Tutto pronto per il derby per eccellenza di Terza Categoria. Questa sera per l’anticipo della terza giornata (ore 21.00) saranno di fronte, presso il nuovo sintetico della “Renella” di Montignoso (foto), l’Academy Massa Montignoso e il Montignoso Football Club.



Le due squadre si sono già incontrare in Coppa dieci giorni fa e la formazione di mister Montaresi ha calato il poker (4-1), mandando un chiaro messaggio alle pretendenti al titolo: “Ci siamo anche noi!”. In campionato invece i bianconeri hanno impattato due volte, con Versilia e Rengers Soliera, e sono alla ricerca dei primi tre punti.



L’FC Montignoso della coppia Mori/Poggi, dopo lo scivolone in Coppa, in campionato è partito molto bene, andando a pareggiare (3-3) sul campo della corazzata Villafranchese, e giocando a tennis nell’ultima sfida interna col Fosdinovo (6-1).



Di seguito le parole del responsabile dell’Academy Massa Montignoso Enzo Tarantola:



“Partita molto sentita quella di stasera. Non ci deve trarre in inganno la vittoria per 4-1 in Coppa di 10 giorni fa. Loro sono una buonissima squadra con giocatori importanti anche di categorie superiori e disputarono un primo tempo notevole, mettendoci in grossa difficoltà, calando poi nella ripresa tutta a favore nostro. Da parte nostra soffriamo un momento con alcune assenze per infortunio e problematiche di lavoro e abbiamo lasciato sul campo nelle prime due partite di campionato punti, forse, meritati. Spero sia un derby spettacolare ma corretto e vinca il migliore"