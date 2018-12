Terza Categoria, stasera il big match Cinquale-Sporting P.

Poli e compagni tenteranno di frenare la capolista

Terza Categoria - Questa sera in Via Casola a Marina di Massa in scena il primo recupero del campionato di Terza Categoria tra la rivelazione Cinquale e la capolista Sporting Forte dei Marmi (inizio ore 18,00). La gara, valevole per la 7° giornata e inizialmente programmata per venerdi 24 novembre, era stata rinviata per impraticabilità del campo. Arbitrerà la gara il sig. Alessio Bragoni di Carrara.



L’altro recupero sempre riferito alla 7° giornata di andata (24/11/2918) tra Real Marina di Massa e Montagna Seravezzina è stato fissato per mercoledi 12 dicembre, inizio ore 18,00 sempre presso il campo sportivo di Marina di Massa.