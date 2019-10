Terza Categoria, stasera i due anticipi

Terza Categoria - Arrivati alla quinta giornata del campionato di Terza Categoria la lotta per il vertice è più che aperta, tanto che tra le prime tre della classifica c’è la differenza di soli quattro punti. Il prossimo turno si apre con due interessanti anticipi: la regina del girone Vallizeri (foto) scende al “Del Freo”, ospite dell’Academy Massa Montignoso, con il deciso intento di proseguire la striscia positiva. I locali di mister Riccardo Montaresi, smaltita la pesante sconfitta contro il Cerreto, sono alla forte ricerca della prima vittoria in stagione, il cammino dei bianconeri per ora è fatto di tre pareggi, quindi serve cambiare registro già dal confronto contro i valligiani. Il secondo anticipo va in scena nel catino del “Bottero” di Villafranca, dove i gialloneri, dopo aver sbloccato il campionato con il successo in casa del san Vitale Candia, hanno voglia di ripetersi e raccogliere la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Di fronte ci saranno i versiliesi dell’Azzurra che ritornano in campo dopo ben due settimane (turno di riposo compreso), il club di mister Emiliano Bertelloni è ancora fermo a zero punti, sale in alta Lunigiana con l’obiettivo di uscire da Villafranca con il primo risultato positivo.



Per il sabato pomeriggio il calendario presenta le delicate sfide del Fosdinovo che ospita il San Vitale Candia, due club che intendono risalire la precaria classifica; il Mulazzo, dopo l’acuto nel derby di Pallerone, vuole ripetersi sul suo campo contro il Versilia calcio; la Tirrenia Marina e Spartak Apuane hanno due tosti ospiti da “domare”, rispettivamente se la devono vedere contro il temibile Cerreto e il nuovo Montignoso di mister Enrico Mori; infine nell’inedito match di Minazzana, la Montagna Seravezzina ospiterà i lunigianesi dei Rangers Soliera.



Programma gare



Anticipi Venerdi 25/10/2019:



Academy M.M.-Vallizeri (“Del Freo”, 21,00, Daniele Verona di Viareggio)

Villafranchese-Azzurra (“Bottero”, 20,45, Giacomo Sergiampietri di Carrara)



Sabato 26/10/2019:



Fosinovo-San Vitale Candia (“Comunale”, 15,30, Albino Berti di Carrara)

Mtg Seravezzina-Rangers Soliera (Minazzana, 15,30, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Mulazzo-Versilia (“Calani”,15,00, Alessio Bragoni di Carrara)

Spartak Apuane-F.c.Montignoso (Via Casola, 14,30, Matteo Puvia di Carrara)

Tirrenia Marina-Cerreto (Via Casola, 16,30,Daniele Cavallini di Carrara)

Riposa la Palleronese