Terza Categoria, stasera finalissima di Coppa

Si gioca al "Paolo Deste" di Avenza, fischio d'inizio ore 20.30

Terza Categoria - Tutto pronto per la finalissima di Coppa Italia Provinciale di Terza Categoria. Questa sera, fischio d'inizio ore 20.30, presso il sintetico del Paolo Deste di Avenza si affronteranno per il prestigioso trofeo Real Marina di Massa e Barbarasco. Una eterna sfida tra Massa e Lunigiana nella quale i granata i granata di mister Dario Giorgi cercheranno di vendicare i cugini del Podenzana che lo scorso anno vennero sconfitti nella stessa finale dal Cerreto.



Barbarasco che arriva al big match come favorita, in virtù del miglior percorso fatto fino ad oggi in campionato e soprattutto delle due vittorie nel doppio confronto. Il Marina Di Massa di Guazzelli ha però preparato molto bene la partita e venderà cara la pelle, affidandosi all'esperienza dei suoi giocatori e alla coesione del gruppo per far rimanere il trofeo a valle.