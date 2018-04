Terza Categoria, Sporting Pietrasanta campione!

Goleada all’Academy che vuol dire vittoria del campionato. Lotta a tre per la seconda piazza

Terza Categoria - Il grande giorno è arrivato, i versiliesi dello Sporting Pietrasanta, dopo appena otto mesi di vita, conquistano il passaggio alla categoria superiore, al termine di una cavalcata a dir poco travolgente. In bacheca il tanto aspirato trionfo per il presidentissimo Fiorino Coluccini e il suo prezioso staff tecnico ed organizzativo, quali il Direttore generale Simone Baldacci, in più occasioni in campionato anche in veste di giocatore, il direttore Sportivo Gabriele Ulivi, il condottiero dalla panchina Stefano Carducci, il dirigente accompagnatore Gianfranco Pieroni, il massaggiatore Mauro Ricci, il guardalinee Sergio Bresciani, il custode del “Comunale” Mauro Baldacci, sino all’operativa segretaria Ilaria Benedetti.



Tutte le inseguitrici hanno fatto il loro dovere. Vince il rispettivo impegno casalingo l’Atletico Podenzana che regola il Paradiso con il classico risultato all’inglese, un gol per tempo. Apre Randol Moscatelli su vellutato cross di Pigerini e sponda di Mosti, nella ripresa raddoppia Guadagnucci cion un gran tiro da fuori. Per gli ospiti di mister Fabiani due opportunità con Tinfena su punizione e Menconi nel finale, conclusioni tutte neutralizzate dal portiere Brunotti.



Ad un punto segue il Mulazzo di mister Fabio Bellotti che ha ragione sugli avenzini dell’Attuoni che se pur sconfitti escono a testa alta dal confronto del “Calani. L’autorete in apertura di gara del difensore Pollina complica i piani del mister ospite Augusto Secchiari che tiene vivo il match fino allo scadere, quando El Attifi trova il varco del secondo gol. Successo che permette al team di mister Fabio Bellotti a due turni dal termine di rimanere in piena corsa per contendere il secondo posto ai “cugini” di Podenzana.



Seconda gara in tre giorni per il Cerreto di Emiliano Bertelloni, dopo il pari di coppa tornano alla vittoria i blu cerchiati del presidente Andrea Del Freo che rimandano battuti i lunigianesi del Barbarasco in rimonta. Al vantaggio del promettente attaccante granata Kostyantin Yanchuk risponde la doppietta di Guidi e il sigillo finale del neo entrato Rebughini.



Successo esterno dello Spartak Apuane che ritorna alla vittoria, questa volta in campo avverso, dopo la traversa di Belloni in chiusura di tempo Baldini porta in vantaggio i bianco rossi. A inizio ripresa un rigore trasformato da Tognini rimette in parità il “derby” di Via Casola, nella seconda parte della ripresa il neo entrato Bugliani regala i tre punti ai compagni con una pregievole doppietta, il vantaggio su Assisti dell’onnipresente Tommaso Ulivi, il gol della sicurezza su caparbia azione personale.



Si è portato a casa il pallone Alessandro Tonlazzerini, autore di una tripletta nel match di “Remola” contro i lunigianesi dell’O.M. Pontremoli, dopo un primo tempo a reti inviolate nella ripresa si scatena Tonlazzerini che mette a referto una tripletta, da segnalare la terza marcatura del match-winner su lancio di Carlesi in velocità dribbla tutta la difesa e portiere ospite.



Termina senza vincitori il derby di Fosdinovo tra la formazione locale di Mister Gianfranco Mori e la Palleronese.



Risultati



Cerreto-Barbarasco 3-1

Fosdinovo-Palleronese 0-0

Atl.Podenzana-Paradiso 2-0

Mulazzo-Attuoni 2-0

Marina di Massa-Spartak Apuane 1-3

San Vitale Candia-Sp.Pontremoli 3-1

Academy M.M.-Sp.Pietrasanta 2-6



Classifica: Sporting Pietrasanta 63, Atl.Podenzana 56, Mulazzo 55, Cerreto 53, Attuoni 39, Spartak Apuane 35, Barbarasco 31, Fosdinovo 26, San Vitale Candia 25, Palleronese 22, Paradiso 20, Sporting Pontremoli 16, Academy M. Montignoso 14, Marina di Massa 13.



Prossimo turno 14/04/2018



Sp.Pontremoli-Academy M.M.

Sp.Pietrasanta-Atl.Podenzana

Paradiso-Cerreto

Barbarasco-Marina di Massa

Spartak Apuane-Mulazzo

Fosdinovo-Attuoni Avenza

Palleronse-San Vitale Candia



Tabellini



Cerreto-Barbarasco 3

Cerreto: Volpi, Lazzini M., Spallanzani, Gabrielli, Venturini, Farusi, Raffaelli, Lazzini A.,Rebughini, Guidi, Rustighi (Bertonati, Elisei,Trombella, Della Pina, Monti, Fubiuani) All. Bertelloni

Barbarasco: Cavalier Doro, Chiocca, Puppi, Ture,Trippa, Bondi, Nanti,Sechi, Yanchuk, Giromini, Oligeri (Casciari, Lunini, Saccomani, Gerini, Magnanini)All. Giorgi

Arbitrto: Bombarda di Carrara

Marcatori: Yanchuk,Guidi(2),Rebughini



Atl.Podenzana-Paradiso 2-0

Atl.Podenzana: Brunotti,Conti,Bertipagani,Moscatelli Ruben(73’Elisei),Rossi(64’ Pellegrini),Pigerini(76’ Bondi),Mosti, Centofanti(68’Farnese),Panesi(56’ Ricci), Guadagnucci,Moscatelli Randol.All. Angeli

Paradiso: Tovani,Pratali,Vaccà(56’ Simonelli),Tinfena,Del Punta, Cozzani(67’’Diamanti), Lorenzini,Passavanti(76’ Ambrosi),Menconi,Cucurnia.All.Fabiani

Arbitrto: Sergiampietri di Carrara

Marcatori: 7’ Moscatelli Randol, 47’ Guadagnucci



Mulazzo-Attuoni Avenza 2-0

Mulazzo: Leri,Boggi(82’ Ribolla),Bergamaschi,Franchini,Bellotti D.(71’ Micheloni), Cham,El Attifi,Uberti,Giovannoni(55’ Luppi),Baciu,Jamal All. F. Bellotti

Attuoni Avenza :Tortelli,Bernacca(81’ Tormen),Pollina, Dell’Amicio, Pappagallo, Corsi,Ricci,Ceccarelli,lLucetti(59’ Frediani),Da pozzo,Brugioni. All. Secchiari

Arbitro: Cosentini di Carrara

Marcatori: 3’ Pollina (aut.),86’ El Attifi



Marina di Massa-Spartak Apuane 1-3

Marina di Massa: Murgese,Marchi,Lo Frese,Neri,Esposito,Fialdini M.,Adelmi, Tognini, Bongiorni,Zavaglia,Tarantino.(Dell’Amico,Barotti,Giudice)All. Guazzelli

Spartak Apuane: Del Sarto,Floris(46’ Bianchi),Lagomarsini,Alibani(46’ Moutari), Alberti,Granai(59’ Bugliani),Maccarone,Ulivi Tommaso.,Belloni,Baldini,Piosani(78’ Babacar) All. Ulivi Paolo

Arbitro: Pellegrini di Viareggio

Marcatori: 44’ Baldini,55’ Tognini(rig.),63’, 79’ Bugliani



San Vitale Candia-Sp.Pontremoli 3-1

San Vitale Candia: Baldini,Gallia(60’Sparavelli),De Meo,Carlesi,Finelli,Leka,Ceragioli(45’ Damiano),Della Pina J.,Bongiorni,Zampollini,Tonlazzerini(a disp.Della Pina A.)All. Bennati

Sp. Pontremoli: Varoli,Venuti,Ramaj, Moscatelli,Marafetti, Ristori,Tudose, Seidi, Pasquotti,Drago,Diallo(Keira,Giacopinelli,Lucchini,Scudellarti,Giuliano) All.Neri

Arbitro: Berti di Carrara

Marcatori: 60’,65’,85’ Tonlazzerini, 79’ Pasquotti



Academy M.M.-Sp.Pietrasanta 2-6

Academy M.M. : Tognocchi,Della Pina,Guadagnucci,Gaiana,Borghini,Poli,De Santis, Bertelloni,Imelli N.,Pitanti,Raucci(Angelini,Grande,Asciutti,Imelli M.,Ceragioli) All. Montaresi

Sp.Pietrasanta: Rebellino,Giannini,Consigli,perregrini,Pelagatti,Bonini,Lo Monaco,Benedetti,Pellegrinetti,Serroukh,Maggi( Tedeschi,Raffagnagi,Navari,Del Carlo,Bernardini, All. Carducci

Arbitro: Verona di Viareggio

Marcatori: 20’, 40’ Lo Monaco,25’ Pellegrinetti,50’ Serroukh, 55’ 61’ Del Carlo 67’ De Santis, 78’ Asciutti1.