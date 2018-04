Terza Categoria, Sporting Pietrasanta a caccia dei tre punti decisivi

Per le inseguitrici interessanti test in vista dei play off

Terza Categoria - Volata finale per tributare la squadra campione dell’avvincente torneo di Terza Categoria, la capolista Sp.Pietrasanta è impegnata a risolvere in anticipo la pratica campionato: i bianco celesti di mister Stefano Carducci, forti dei sette punti di vantaggio sui “rivali” dell’Atletico Podenzana, inseguono quei tre punti che valgono il titolo di campione provinciale, atteso biglietto per salire di categoria. I tre punti in palio contro l’Academy Massa Montignoso sono determinanti per mettere la parola fine ad una stagione a dir poco entusiasmante. Il club del presidente Fiorino Coluccini, dopo solo otto mesi di attività, sta per centrare il primo obiettivo programmato in estate. Con il successo al “Del Freo” contro i locali bianco neri di mister Montaresi, bomber Pellegrinetti & soci diventerebbero irraggiungibili dagli immediati inseguitori, laureandosi campioni con due turni di anticipo. Dopo la trasferta alla “Renella” la prima della classe avrà gli ultimi due turni tra le mura amiche, il primo match con i lunigianesi dell’Atletico Podenzana, con i quali hanno conosciuto l’unico stop stagionale al “Panigaccio”, per concludere il girone contro i blucerchiati del Cerreto.



La coppia delle immediate antagoniste Atl.Podenzana e Mulazzo nella loro più che positiva stagione hanno cercato di contrastare il cammino dei pietrasantini ma senza riuscirci. Il team di mister Yuri Angeli, alla ripresa dell’attività ufficiale, ospita il Paradiso di mister Maurizio Fabiani, in serie positiva in virtù dei due recenti successi ottenuti con l’O.M. Pontremoli e Academy Montignoso. Nel penultimo test, Panesi e compagni scenderanno al comunale di Pietrasanta contro la prima della classe, in attesa dei play off termineranno il girone con un derby ricevendo la visita dei “cuguni” dello Sporting Pontremoli.



L’altra compagine che ha disputato un ottimo campionato è il Mulazzo di mister Fabio Bellotti: i rosso blu ricevono al “Calani” gli avenzini dell’Attuoni, al momento quinta forza, seguiranno la trasferta sull’ostico campo dello Spartak Apuane e concluderanno il girone di ritorno con la sfida paesana contro il Barbarasco di mister Dario Giorgi.



Ancora in corsa per un piazzamento di prestigio c’è il Cerreto di mister Emiliano Bertelloni: l’ambizioso club presieduto dal fattivo Andrea Del Freo, dopo aver messo in bacheca la coppa di categoria sta per centrare il secondo obiettivo stagionale, quello dei play off, a due lunghezze dal Mulazzo i blucerchiati rimodellati in positivo nel mercato di dicembre, nel terzultimo turno ospitano alla “Pruniccia” il Barbarasco, per terminare il campionato con due gare in esterna, la prima con il Paradiso e la seconda con la leader Sp. Pietrasanta.



L’undicesima giornata il calendario presenta poi due derby: il primo tra le due “sorelle” lunigianesi Fosdinovo e Palleronese; l’altro è l’interessante match tra il Marina di Massa di mister Guazzelli e lo Spartak Apuane. Conclude il weekend della 24° giornata il San Vitale Candia, opposto ai pontremolesi dello Sporting O.M.



Programma gare, arbitro di sabato 7 aprile 2018



Cerreto-Barbarasco (“La Pruniccia”, ore 18,°°, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Fosdinovo-Palleronese (Comunale, ore 15,30, Francesco Bianco di Carrara)

Atl.Podenzana-Paradiso (“Panigaccio”, ore 15,30, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Mulazzo-Attuoni Avenza (“Calani”, ore 14,30, Roberto Cosentini di Carrara)

Marina di Massa-Spartak Apuane (“Via Casola, ore 15,°°, Nicola Pellegrini di Viareggio)

Academy M.M.-SP.Pietrasanta (“Del Freo”, ore 18,°°, Daniele Verona di Viareggio)