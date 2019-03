Terza Categoria, Sporting Forte dei Marmi e San Vitale Candia con il vento in poppa

Per il posticipo del lunedi stasera in campo Academy Massa Montignoso-Palleronese

Terza Categoria - Non conosce avversari la formazione leader del campionato Sporting Forte Dei Marmi, confeziona la 17a vittoria in stagione (la nona in casa) contro il malcapitato Cinquale e mantiene le dieci lunghezze di margine sul San Vitale Candia. Nel match di via Versilia in grande spolvero Matteo Lorenzo che firma una singolare tripletta.



Il San Vitale Candia espugna il campo dell’Unione Montignoso, il reparto offensivo colpisce quattro volte: Giulianelli, Rustighi (doppietta) e Donadel testimoniano l’ottimo stato di forma del club di mister Luca Bennati.



A ridosso della coppia di vertice consolida il terzo posto l’Attuoni di mister Augusto Secchiari che nel derby di via Covetta batte i cugini dello Spartak Apuane, tenendo a distanza i lunigianesi del Barbarasco. La sfida del “Paolo Deste” si metteva subito in discesa con il gol iniziale di Da Pozzo, imitato poco dopo dal compagno di reparto Lucetti, solo nel recupero i bianco rossi di Paolo Ulivi accorciavano con Nicoletti su calcio di punizione.



Seguendo l’ordine della graduatoria, il Barbarasco non riesce a rimanere in scia degli avenzini dell’Attuoni e proteggere il quarto posto, cade in casa contro la diretta concorrente Azzurra, proprio i versiliesi con il successo all’Allende si portano ad un solo punto dal club di Dario Giorgi. Al vantaggio nelle prime battute del solito Yanchuk, gli ospiti di Gianluca Giorgini già a fine del primo tempo ribaltavano le sorti con Chioni e Alberti, nella ripresa Andrea Oligeri e compagni non riuscivano a rimettere in pari il match dando via libera ai versiliesi.



Staziona a metà classifica la Montagna Seravezzina, contro il Real Marina di Massa si assiste ad una inedita sagra del gol, i collinari di mister Fabio Cagnoni, inizialmente sempre a rincorrere, nel pirotecnico finale si fanno raggiungere da un ispirato e intramontabile Braian Kumanaku che mette la firma in tre centri su cinque.



Torna alla vittoria tra le mura amiche il Fosdinovo di mister Matteo Baldoni che con l’ennesimo minimo sforzo porta a casa il massimo risultato, la rete iniziale di Coppa regge fino al triplice fischio, successo che permette ai lunigianesi di sorpassare il Vallizeri e soprattutto staccarsi dalle parti basse della classifica con l’intento di risalire la corrente per posizioni più dignitose della classifica.



Nella foto: striscione Spartak Apuane contro il sessismo



Risultati



Barbarasco-Azzurra 1-2



Fosdinovo-Vallizeri 1-0



Mot.Seravezzina-Real Marina di Massa 5-5



Attuoni-Spartak Apuane 2-1



Sp.Forte dei Marmi-Cinquale 3-1



Un..Montignoso-San Vitale Candia 0-4



Academy Massa Montignoso-Palleronese lunedi 4 marzo (ore 20,30, Via Casola)



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 54, San Vitale Candia 44, Attuoni 38, Barbarasco 33, Azzurra 32, Spartak Apuane 28, Cinquale 27, Montagna Seravezzina 25, Palleronese 24,Academy Massa Montignoso 24, Fosdinovo 19, Real Marina di Masssa 17, Valli Zeri 16, Unione Montignoso 5( Academy M.M.e Palleronese una gara in meno)



Prossimo turno (9/3/2019): Real M.Massa-Academy M.Montignoso, San Vitale Candia-Barbarasco, Spartak Apuane-Cinquale, M.Seravezzina-Fosdinovo,Azzura-Attuoni, Vallizeri-Sp.Forte dei Marmi, Palleronese-Unione Montignoso.



Tabellini



Barbarasco-Azzurra 1-2



Barbarasco: Cavalier Doro, Maloni, Puppi, Trippa, Bondi (80’ Magnanini), Ture (45’ Lunini), Gerali Paolo, Gerali Manuel, Yanchuk (70’ Bertoli), Giromini, Oligeri (Casciari, Chiocca, Carlotti, Gabrielli) All. Giorgi



Azzurra: Michetti, Polloni, Tognocchi, Quadrelli, Duccini, Bigini (75’ Pardini), Chioni, Bresciani, Lucio, Landi (89’ Coluccini), Alberti, Bresciani Michele (a disp. Biancalani) All. Giorgini



Arbitro: Serrar di Carrara



Marcatori: 10’ Yanchuk, 36’ Chioni, 41’ Alberti



Fosdinovo-Vallizeri 1-0



Fosdinovo: Zeni, Tenerani, Nouhass, Aquaro, Bugliani, Morotti Mattia, Cantoni, Baldoni, Coppa, Coraci, Fusani (Morotti Cristian, Corsini, Donazza, Castelli, Perlongo) All. Baldoni M.



Vallizeri: Brunotti, Kadiu, Stilo, Ferrari Leonardo, Tonelli, Conti, Giannotti, Manganelli, Polloni, Toninelli, Gjoxhaj (Bertoni Matteo, Coppola, Bestazzoni, Pucci, Scudellari, Chiesa, Bertoni Albano) All. Centofanti



Arbitro: Benedetti di Carrara



Marcatori: 10’ Coppa



Mont.Seravezzina-Real M.Massa 5-5



M.Seravezzina: Bertoni: Consigli, Bacci, Fiaschi, Rossi, Mazzei, Tarabella Nicola, Mattei, Ricci, Pellegrini, Pellizzarri (Cagnoni S., Marrari Marco, Marrai Michele, Marrari Nicola) All. Cagnoni F.



Real M.M.: Nardini, Cappè, Pratali, Lucchesi, Lofrese, Neri, Fialdini Mario, Fialdini Enzo, Giusti, Kumanaku, Vita (Lucchi, Tarantino, Ravenna, Zavaglia) All. Guazzelli



Arbitro: Gravina di Viareggio



Attuoni-Spartak Apuane 2-1



Attuoni: Volpi, Guzzonato, Menconi, Pierami, Pappagallo, Secchiari M., Ussi, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Esposito (Dell’Amico, Prampolini) All. Secchiari A.



Spartak Apuane: Tovani, Galizia, Nicoletti, Alibani, Marino, Ulivi T., Maccarone, Mussi, Magnani, Tonlazzerini, Alberti (Canciello, Ghimenti, Borsalino, Gianardi, Turba, Jacob) All.Ulivi P,.



Arbitro: Foci di Carrara



Marcatori: 2’Da Pozzo, 18’ Lucetti, 90’+3’ Nicoletti



Sp.Forte dei Marmi-Cinquale 3-1



Sp. Forte dei Marmi: Federigi, Prosperi ( 75’ Viti), Tarabella, Pelliccia, Mattei (60’ Meucci), Coppedè, Celentano, Rosi (68’ Pardini), Alaimo ( 55’Leonardi), Folliero, Lorenzi (72’ Fallanca) (a disp. Lorenzoni) All.Picchi



Cinquale: Ricci, Baldini,Gabrielli J., Mignani Matteo, Pelliccia, Giorgetti, Mignani Fabio, Lenzetti, Rocca, Francimni, Masini (Haregù, Farina, Baldi, El Bannaoui, Poli) All. Lorenzetti-Poli



Arbitro: Formisano di Viareggio



Marcatori: 30’ Lorenzi (rig.) 37’ Rocca, 40’ Lorenzi, 59’ Lorenzi



Un. Montignoso-San Vitale Candia 0-4



Un.Montignoso: Viviani, Lorenzoni L (65’ Pallonetto), Lenzetti, Giunta (65’ Pjetri), Lorenzoni T.,Serroukh, Grillotti, Pardini (58 Moriconi), Signorino, Rebaa (58’ Bertilorenzi), Asciutti (a disp. Infantino ) All. Grillotti



S.Vitale Candia: Baldini, Di Benedetti, Gallia, Ricci (60’ Della Pina), Deda, Bongiorni, Della Pina (53’ Sarno), Giulianelli, Contadini (48’ Rustighi), Conti, Damiano



Arbitro: Patanè di Carrara



Marcatori: 35’ Giulianelli, 50’ Rustighi, 65’ Rustighi, 88’ Donadel



Note: Al 78’ Gallia (Sv.)fallisce calcio di rigore