Terza Categoria, Sporting Forte Dei Marmi campione

Una cinquina che vale il primato con 4 giornate di anticipo

Terza Categoria - Il nono turno è iniziato con il successo esterno del San Vitale Candia in casa del Cinquale, tre punti che non fanno altro che consolidare il secondo posto del club di Luca Bennati che sotto le luci del rettangolo di Via Casola, con il punto di Giulianelli ad inizio ripresa, mantiene le distanze dalle altre inseguitrici.



Il piatto forte della giornata era focalizzato sul sintetico di Via Versilia dove la capolista aveva il compito di chiudere i conti del campionato. E così è stato, i neroazzurri di Marco Picchi, con una pirotecnica cinquina contro una mai doma Palleronese, a quattro gare dal termine scrive la parola fine: il campionato è vinto anzi stravinto, dopo una cavalcata di 19 vittorie su 22 gare. I numeri del club di mister Marco Picchi sono stratosferici: 72 centri totali con le bocche da fuoco Macchiarini, Orlandi e Gabriele Maggi, entrambi con 17 sigilli, seconda difesa del girone con 28 reti subite una più degli avenzini, una media inglese da spavento di +16.



Dopo aver conquistato la coppa provinciale di categoria, i granata di Dario Giorgi rimandano battuti i collinari della Montagna Seravezzina con le reti messe a segno tutte nella ripresa di Lunini e Yanchuk, successo che vede il Barbarasco al terzo posto in compagnia della Polisportiva Attuoni. Si registrano tre buone “imprese” esterne: quella del Real Marina di Massa di Giancarlo Guazzelli a Fosdinovo (pareggio) con i gol di Zavaglia e Bugliani neutralizzati dai locali del mister giocatore Matteo Baldoni con Cantoni e nel finale da Nouhass; Rritornano a fare punti dopo tre stop consecutivi i valligiani di Zeri che impongono il pari in casa dell’Attuoni con il giovane Michele Polloni che rimedia il vantaggio avenzino di Brugioni, brivido per il team di mister Fabiano Centofanti, allo scadere il portiere lunigianese Brunotti salva il risultato con una prodezza su tiro del fantasista Da Pozzo; infine successo di misura dello Spartak ai Ronchi contro il fanalino Unione Montignoso, nonostante il costante assedio durat alla porta di Viviani i biancorossi mettono in porta un solo gol con il tutto polmoni Tommaso Ulivi, successo che permette alla formazuione guidata dall’esperto Paolo Ulivi di portarsi vicino alla zona play off ad un punto dai versiliesi dell’Azzurra.



Barbarasco-Mont.Seravezzina 2-0

Academy M.M.-Azzurra (lunedi 17/3/2019 posticipo Via Casola 20,30) arbitro Simone Chiarelli di Carrara)



Classifica: Sporting Forte dei Marmi 60, San Vitale Candia 47, Attuoni 39, Barbarasco 39, Azzurra 35, Spartak Apuane 34, Academy Massa Montignoso 30, Palleronese 28, Mont. Seravezzina 28,Cinquale 26, Fosdinovo 20, Real Marina di Massa 18, Vallizeri 17, Unione Montignoso 5.



Prossimo turno (23/3/2019): Barbarasco-Academy M.M., Vallizeri-Cinquale, San Viale Candia-Fosdinovo, Montagna Seravezzina-Attuoni, Palleronese-Spartak Apuane, Real Marina di Massa-Sp. Forte dei Marmi, Azzurra-Unione Montignoso



Tabellini:



Cinquale :Ricci, Gabrielli, Baldini, Grassi, Pelliccia, Mori, Scali,Francini, Rocca, Masini, Lenzetti(Magnani, Giorgetti, Ceragioli, Baldoni,Farina)All. Lorenzetti-Poli

San Vitale Candia :Romani, Di Benedetti, Deda, Ricci, Finelli(85’ Damiano) , Sarno (70’Della Pina J.), Donadel(70’ Carlesi). Giulianelli, Aliboni, Conti(76’ Contadini) ,Rustighi(76’ Farina) (a disp. Lorieri, Gallia)All.Bennati

Arbitro : Fatticcioni di Carrara

Marcatori : 50’ Giulianelli



Barbarasco-Mont. Seravezzina 2-0

Barbarasco :Casciari, Lunini, Puppi, Maloni, Giansoldati, Bondi, Gerali Manuel, Gerali Paolo, Magnanini(70’ Yanchuk), Giromini, Oligeri(80’Trippa) (Cavalier Doro, Chiocca, Ture, Nanti, Gabrielli, All. Giorgi

Mont. Seravezzina : Bertoni, Fiaschi, Tovani, Marrai Michele, Marrai Marco(60’ Balderi ), Salvatori(54’ Marrai N.), Trarabella , Ricci, Mattei, Pellizzarri(Mazzei, Cagnoni S.)All. Cagnoni F.

Arbitro : Bombarda di Carrara

Marcatori : 50’ Lunini, 75’ Yanchuk



Fosdinovo-Real Marina di Massa 2-2

Fosdinovo : Morotti, Conti, Nouhass, Perlomgo, Baldoni(88’ Donazza), Morotti, Cantoni, Coraci, La Terra, Bernardini(75’ Corsini) , Fusani(78’ Peonia)( Deliallisi, Gomez, Bugliani) All. Baldoni M.

Real M.M. : Nardini, Lucchesi, Cappè, Marchi, Vita, Zavaglia, Neri ( 50’Tognocchi), Dell’Amico, Lofrese, Kumanaku, Bugliani. All. Guazzelli

Arbitro : Smecca di Carrara

Marcatori : 40’ Zavaglia, 44’Cantoni, 60’ Bugliani 72’ Nouhass



Attuoni-Vallizeri 1-1

Attuoni : Volpi, Pierami, Menconi, Dell’Amico, Pappagallo, Sechiari M., Brugioni, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Ussi( Ambrosi, Pollina, Ceccarelli, Thneibat, Ghirlanda, Bordigoni, Corsi, Francini)All. Secchiari A.

Vallizeri : Brunotti, Kadio, Bestazzoni, Chiesa, Coppola, Ferrari, Giannotti, Manganelli, Polloni, Giacopinelli, Toninelli(Bertoni, M.,Ghio, Guye, Scudellari, Tonelli)All.Centofanti

Arbitro : Marchi di Carrara

Marcatori : 10’ Brugioni ,21’ Polloni



Sp.Forte dei Marmi-Palleronese 5-3

Sp.Forte dei Marmi : Federigi, Prosperi,Tarabella, Pardini,Meucci, Manfredi, Celentano, Rosi, Maggi, Folliero, Macchiarini(Viti, Lorenzoni, Mattei, Luisi, Lorenzi, Pellizzarri, Coppedè, Stagetti)All. Picchi

Palleronese : Ricci, Diouf, Franchetti, Amendola, Mastrini, Sisti, Diallo, Leka, Guza, Sartini, Moisè. (Zannardi, Bucci)All. Preti

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 5’ Maggi, 15’ Folliero, 28’ Moisè,35’ Folliero,43’ Moisè, 45’ Moisè,71’ Meucci, 83’ Maggi



Un.Montignoso-Spartak Apuane 0-1

Un.Montignoso: Viviani, Lorenzoni C.(80’ Pjetri), Lenzetti, Giunta, Rebaa, Lorenzoni T.,Infantino (80’ Pallonetto), Pardini, Signorino, Asciutti, Bonfigli(71’ Moriconi) All. Giunta

SApartak Apuane :Tovani, Gianardi(Galizia), Nicoletti, Canciello, Pacolini, Ulivi T., Maccarone(74’ Mussi), Marchini(46’ Jacob),Turba ,Tonlazzerini(46’ Magnani), Borsalino. All. Ulivi P.

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatore : 59’ Ulivi T.