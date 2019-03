Terza Categoria, Sporting Forte dei Marmi a tre punti dal titolo

Blitz del Barbarasco in casa del San Vitale, all’Academy Massa Montignoso il derby con il Real Marina di Massa

Terza Categoria - A sei turni dalla fine, i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi iniziano a mandare i titoli di coda per quanto riguarda il titolo: con l’ennesimo successo (diciottesimo stagionale) in alta Lunigiana e la contemporanea sconfitta interna del San Vitale Candia, la formazione di mister Marco Picchi ha messo tutti e due i piedi sul gradino più alto del podio. Il nono acuto fuori casa dei neroazzurri porta la firma del solito Macchiarini e Leonardi (doppietta).



L’eterna seconda San Vitale cade a sorpresa sotto i colpi del Barbarasco. Il match di Remola, subito in salita per i bicelesti, ha visto le due squadre affrontarsi senza tante riverenze, moltissime occasioni costruite da entrambe le compagini ma con poca precisione: al vantaggio ospite, rispondeva nel finale Giulianelli che riapriva la contesa ma bomber Andrea Oligeri riportava avanti i suoi. Allo scadere Romani evitava il terzo gol neutralizzando un penalty.



L’Attuoni lascia in versilia i tre punti che servivano per consolidare il terzo posto, ora “minacciato” dal Barbarasco salito a -2. Al vantaggio di Alberti su punizione il club di mister Giorgini raddoppiava con Chioni, su indecisione dell’estremo avenzino. La reazione dell’Attuoni è stata nelle due palle gol di Lucetti, fallite clamorosamente. Successo che proietta i versiliesi ad una eventuale entrata nel girone play off, nelle ultime sei giornate ancora tutto può accadere.



Riassapora il profumo della vittoria lo Spartak Apuane di Paolo Ulivi che ha ragione su un combattivo Cinquale: nella prima parte gli ospiti cercano di impensierire la retroguardia ben difesa dal portiere Davide Tovani, ad inizio ripresa il rigore di Turba agevola il compito dei biancorossi che gestisco e raddoppiano nel finale con Borsalino.



Successi ricchi di gol sono le convincenti prove della Palleronese e della Montagna Seravezzina sulle rispettive avversarie Unione Montignoso e Fosdinovo. I lunigianesi di Massimo Preti dilagano nel match casalingo contro il fanalino Unione Montignoso con le doppiette di Moisè e Guza (una su rigore), allo scadere da segnalare il quinto gol siglato dal portiere Leonardo Ricci, schierato in attacco; i collinari della Seravezzina sbrigano la pratica Fosdinovo, favoriti dall’autorete iniziale di Tenerini, colpiscono prima dell’intervallo con Mazzei dagli undici metri e triplicano con Ricci a metà ripresa, solo nel finale arriva il gol della bandiera del Fosdinovo con Coraci.



Infine colpaccio dell’Academy Massa Montignoso in casa del Real, forse già con la testa alla finale di coppa. Pronti via incursione di Coppa per il vantaggio lampo ospite, passa meno di un minuto che Braian Kumanaku rimette in parità il confronto con un eurogol dal limite (17° sigillo stagionale), il match si riaccende all’inizio del secondo tempo con Antompaoli che riporta avanti i compagni per l’1-2 che sarà anche il risultato finale.



Risultati 8° giornata:



Azzurra-Attuoni 2-0

Mont.Seravezzina-Fosdinovo 3-1

Palleronese-Un.Montignoso 5-1

Real Marina di Massa-Academy M.M. 1-2

San Vitale Candia-Barbarasco 1-2

Spartak Apuane-Cinquale 2-0

Vallizeri-Sp. Forte dei Marmi 0-3



Classifica: Sporting Forte di Marmi 57, San Vitale Candia 44, Attuoni Avenza 38, Barbarasco 36, Azzurra 35, Spartak Apuane 31, Mont. Seravezzina 28, Cinquale 27, Palleronese 27, Academy M. Montignoso 27, Fosdinovo 19, Real Marina di Massa 17, Vallizeri 16, Unione Montignoso 5.



Prossimo Turno ( 16/3/2019): Cinquale-San Vitale Candia, Barbarasco-Mont.Seravezzina, Fosdinovo-Real Marina di Massa, Attuoni-Vallizeri, Sp. Forte dei Marmi-Palleronese, Unione Montignoso-Spartak Apuane, (posticipo lun.18/3/2019 ,Academy M.Montignoso-Azzurra).



Tabellini



Azzurra-Attuoni Avenza 2-0

Azzurra: Michetti, Polloni, Bresciani L., Quadrelli, Pardinmi, Bigini, Chioni, Duccini, Landi, Alberti, Brescuiani (Biancalani M. , Coluccini,Mandoli) All. Giorgini

Attuoni: Volpi, Guzzonato,Menconi, Pierami, Pappagallo, Secchiari, Ussi, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Esposito (Ambrosi, Dell’Amico, Prampolini, Brugioni, Corsi, Ghirlanda, Francini, Omar) All. Secchiari

Arbitro: Dalessandro di Viareggio

Marcatori:15’ Alberti, 24’ Chioni



Mont.Seravezzina-Fosdinovo 3-1

M.Seravezzina: Bertoni, Rossi, Fiaschi, Cagnoni S., Tovani,Mattei M.,Salvatori, Marrai Marco, Ricci, Tarabella N.,( Berti, Consigli, Marrai Michele,Mazzei, Sacchelli) All. Cagnoni F.

Fosdinovo: Zeni, Conti, Nouhass, Aquaro, Morotti M., Tenerini, Corsini,Castelli, Baldini, Coraci, Baldiini (Morotti C., Donazza, Perlongo, La Terra, Bernardini)All. Baldoni M.

Arbitro: Lorenzi di Viareggio

Marcatori: 10’ Tenerini (aut.), 32’ Mazzei(rig.) 60’ Ricci, 75’ Coraci



Palleronese-Un.Montignoso 5-1

Palleronese: Zannardi, Diouf, Franchetti, Leka, Sisti, Amendola, Massour, Diallo, Moisè, Sartini, Guza (79’ Ricci) All. Preti

Un. Montignoso:Viviani, Giorgieri, Lenzetti, Pardini, Rebaa (73’ Pallonetto), Lorenzoni (63’ Moriconi), Grillotti, Giunta, Signorino, Bonfigli, Asciutti. All. Giunta

Arbitro: Cosentini di Carrara

Marcatori: 21’ Guza, 31’ Moisè, 40’ Signorino,48’ Moisè, 78’ Guza, 88’ Ricci



San Vitale Candia-Barbarasco 1-2

San Vitale Candia: Romani, Di Benedetti, Gallia, Carlesi, Deda, Finelli, Donadel, Giulianelli, Rustighi, Conti, Sarno (Berti, Tonlazzerini, Della Pina, Ricci, De Melo, Damiano) All. Bennati

Barbarasco: Cavalier Doro, Lunini, Puppi, Trippa, Giansoldati, Bondi, Gerali Paolo, Bertoni, Yanchuck, Giromini, Oligeri (Casiari, Chiocca, Carlotti, Maloni, Gerali Manuel, Magnanini, Ture) All. Giorgi

Arbitro: Chiarelli di Carrara

Marcatori: 5’ Bertoni, 75’ Giulianelli, 81’ Oligeri

Note: al 92’ Romano para un calcio di rigore ad Oligeri



Spartak Apuane-Cinquale 2-0

Spartak Apuane: Tovani, Gianardi, Nicoletti, Canciello, Marino, Ulivi T., Jacob, Marchini, Turba, Borsalino, Mussi( Del Sarto, Galizia, Maccarone, Magnani, Pacolini, Tonlazzerini) All. Ulivi P.

Cinquale: Ricci, Baldini, Gabrielli J., Mori, Grassi, Giorgetti, Magnani, Francini, Rocca, Masini, Lenzett i(a disp. Haregù, Poli) All.Lorenzetti-Poli

Arbitro: Patanè di Carrara

Marcatori: 50’ Turba (rig.), 75’ Borsalino



Vallizeri-Sp. Forte dei Marmi 0-3

Vallizeri: Brunotti, Ferrari, Pucci (53’ Bestazzoni), Kadiu, Coppola, Conti, Giannotti, Manganelli, Polloni (65’ Giacopinelli), Toninelli (36’ Scudellari), Gjoxhaj, All. Centofanti

Sp.Forte di Marmi: Federigi, Prosperi, Meucci, Pardini, Tarabella, Coppedè, Celentano, Viti (71’ Tarabella E.), Lorenzi (73’ Leonardi), Folliero, Macchiarini . All. Picchi

Arbitro: Puccinelli di Carrara

Marcatori: 33’ Macchiarini, 73’ e 75’ Leonardi



Real Marina di Massa-Academy M.M. 1-2

Real M.Massa: Nardini, Marchi, Fialdini, Lucchesi, Lofrese, Kumanaku, Lucchi, Tognocchi, Fialdini, Tarantino, Vita ( Zavaglia, Pratali, Ravenna, Giuusti, Dell’Amico, Neri, Cappè, Bugliani) All. Guazzelli

Academy M.M.: Tognocchi, Orlacchio, Guafagnucci, Coppa, Sagramoni, Mosti, De Santis, Borghini. Mengaroni, Pitanti, Antompaoli (Ambrosini, Della Pina, Bertonelli, Bertozzi, Imelli, Gaina, Ceragioli) All. Montaresi

Arbitro: Marchi di Carrara

Marcatori: 3’ Coppa, 4’ Kumanaku, 47’ Antompali