Terza Categoria, Spartak solitario in vetta

Terza Categoria - Weekend ricco di emozioni nell’avvincente campionato di Terza Categoria, la tre giorni è cominciata con il consueto anticipo in notturna sul sintetico della “Renella” dove la capolista Spartak ha fatto suo il test esterno contro l’Academy Massa Montignoso, consolidando il primato del girone. In virtù del pareggio casalingo del Cerreto nel sabato regolare i biancorossi di mister Paolo Ulivi, portano a due le lunghezze di vantaggio sui rivali. La formazione di Paolo Bertelloni in vantaggio con il bomber Tommy Balloni si fa raggiungere dai montignosini a metà della ripresa da Rocca che fa centro dopo aver fallito un paio di occasioni.



Il dodicesimo turno era focalizzato sulla sfida della capoclassifica Spartak di scena in casa dell’Academy, dove diversi club hanno lasciato l’intera posta. Pronti via e i locali hanno subito una mega occasione per passare con Antompaoli, murato da Marino; il match ben giocato dalle due squadre vedeva i bianconeri troppo alti, ma gli ospiti non riuscivano ad approfittare prima con Bertaccini e poi da Magnani. Al terzo tentativo è ancora Magnani a procurarsi e realizzare il rigore del il vantaggio. La gara rimaneva in equilibrio fino all’intervallo dove mister Ulivi cambiava per infortuni vari giocatori. Nei primi minuti del secondo tempo Bertaccini raddoppiava, sfruttando la respinta della traversa sugli sviluppi di una punizione di Canciello. L’’Academy intensificava la pressione per cercare di riaprire il confronto, dopo una “paratona” del giovane Lenzi il neo entrato Mengaroni d’infilata accorciava le distanze. Nel finale i biancorossi reggevano gli assalti di Masini & compagni e ristabilivano le distanze con una bella girata di Baldini nel cuore dell’area, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, chiudendo in pratica l’atteso match.



In seconda fila si affaccia nuovamente la Mtg. Seravezzina che espugna il comunale di Fosdinovo con un gol del solito Federico Tarabella dagli undici metri, ribattuto in rete. Con la quarta vittoria i collinari agganciano il Cerreto e continuano la corsa verso la testa del girone. Terza vittoria esterna del Versilia calcio che, sotto di tre reti in casa del San Vitale Candia, nella parte finale del secondo tempo ribalta il passivo aggiudicandosi l’incontro, successo che permette al club di mister Fabrizio Maganzi di risalire a piccoli passi la classifica.



Si avvicina con prove convincenti l’Azzurra di Emiliano Bertelloni che rifila un set di reti ai lunigianesi della Palleronese, in fase di riassetto dopo gli ultimi colpi di mercato, che incassano la quarta sconfitta consecutiva. Con i tre punti continua il trend positivo dell’Azzurra, succes,so importante che proietta i versiliesi a due lunghezze dal girone dei play off in prospettiva piani nobili della classifica.



Rinviato per neve l’inedito derby di “Tolaro” tra il Vallizeri e Rangers Soliera, in casa dei valligiani dopo l’arrivo del nuovo allenatore e giocatore Matteo Della Bartolomea c’è stata una radicale trasformazione dell’organico, sono arrivati diversi giocatori quali i difensori Massimo Filippi dalla Filattierse, Walid Sadiq dal Monti, Emanuele Bondi dall’Atletico Podenzana, l’esperto attaccante Christian Borghetti e probabilmente anche il centrocampista Youssefi Chakir dalla Filattierese. Elementi che erano già a disposizione per la gara che è stata rinviata.



Infine l’ultima gara disputata nel pomeriggio di domenica tra la Villafranchese e Mulazzo. L’atteso derby seguito da un numero pubblico va agli ospiti di mister Giovannacci. Partenza sprint dei mulazzesi, nei primi quindici minuti vantaggio di Baldassini e doppietta di Emanuele Castellotti, sul finire del primo tempo accorciavano i gialloneri con l’autorete di Baldassini. Nella ripresa Uberti ristabiliva le distanze portando a quattro le reti, allo scadere Caroli su rigore rendeva meno amara la sconfitta interna su calcio di rigore. Successo che lancia i rossoblu al quarto posto in piena zona play off mentre per le vespe un inaspettato scivolone.



Risultati



Azzurra- Palleronese 6-2

Cerreto-Fc.Montignoso 1-1

Academy M.M.-Spartak Apuane 1-3

San Vitale Candia-Versilia 3-5

Fosdinovo-Mtg.Seravezzina 0-1

Vallizeri-Rangers Soliera rinviata

Villafranchese-Mulazzo 2-4

Ha riposato : Tirrenia Marina



Classifica: Spartak Apuane 28, Cerreto 26, Mtg.Seravezzina 26, Mulazzo 22, Vallizeri 19 *, Azzurra 17, Academy M.M. 16, San Vitale Candia 15, Fc.Montignoso 14, Rangers Soliera 9*, Versilia calcio 9, Palleronese 8, Villafranchese 8, Tirrenia Marina 7, Fosdinovo 5

Note (*) = una gara in meno



Prossimo turno: (21/12/2019) : Mtg. Seravezzina-Academy M.M., Fc.Montignoso-Vallizeri, Mulazzo-Fosdinovo, Palleronese-Villafranchese, Rangers Soliera-San Vitale Candia, Spartak Apuane-Tirrenia Marina, Versilia calcio-Azzurra, riposa : Cerreto



Tabellini:



Academy M.M.-Spartak Apuane 1-3

Academy M.M.: Imelli, Ledda, Giorgieri, Coppa, Manfredi, Sagramoni, De Santis, Borghini, Masini, Bertonelli, Antompaoli (Marchi, Pucci, Della Pina, Lenzetti, Orlacchio, Mengaroni, Pitanti) All. Montaresi

Spartak Apuane : Lenzi, Bianchi, Bernacca, Guadagni, Marino, Baldini, Nicoletti, Marchini, Magnani, Bertaccini, Canciello ( Del Sarto, Alibani, Baldoni, Cervetti, Galizia, Tassinari, Marchini, Santini) All. Ulivi

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 9’ Magnani(rig.), 55’ Bertaccini, 65’ Mengaroni, 79’ Baldini



Azzurra-Palleronese 6-2

Azzurra : Tonarelli, Pardini, Gabrielli, Biancalani, Quadrelli, Bigini(64’ lazzini), Mosti, Venturini, Coluccini(61’ Mandoli), Chioni, Cavalletti(64’ Rebughini) (a disp. Bertoneri, Tognocchi, Viacava, Pelliccia) All. Bertelloni E.

Palleronese : De Francesco, Bellacci, Lunini, Seidi, Sisti, Bondi, Amendola(74’ Khdim), Gerali(51’ Diouf), Leka, Lucian(84’ Massour), Moisè, Oligeri ( a disp. Maraffetti) All.Preti

Arbitro : Dalessandro di Viareggio

Marcatori : 1’ Chioni, 32’ aut.Bondi , 37’ Mosti, 45’ Venturini, 53’ Mosti, 75’ Diouf, 87’ Moisè, 91’ Quadrelli(rig.)



Fosdinovo-Mtg.Seravezzina 0-1

Fosdinovo : Zeni, Della Croce , Nouhass, Perlongo, Morotti, Bugliani, Donazza, Baicchi, Stelitano, Buratti, Mammalella ( Morotti, Castelli, Bartoletti, Benacci, Baldoni, Cafà Luigi, Trabucchi) All. Baldoni M.

Mtg.Seravezzina : Bertoni, Lucchesi Giuseppe, Fiaschi, Mattei, Tovani, Dal Porto, Lucchesi Diego, Pellegrini, Berti, Trabella F., Tarabella Michele( Cagnoni Fabio, Bacci, Balderi, Cagnoni Simone, Marrai, Pellizzarri, Sacchelli, Salvatori) All. Paolini

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 40’ Tarabella F.(rig.)



San Vitale Candia-Versilia 3-5

San Vitale Candia : Tonarelli, Poli,Deda,Carlesi,Finelli,Ricci(65’ Gallia), De Melo (46’ Berti),Donadel, Bongiorni N.,Contadini(61’ Monti),Tragni( Lupetti,Del Mancino, Sarno,Caruso, Bongiorni D.).

Versilia : Riccioli,Salvatori,Rossi,Tonetti, Mazzei,Tedeschi,Bazzichi(55’ Diousse), Altemura(59 Santini),Celi, Mattei,Antonucci(a disp, Tonini,Nicoletti) All. Maganzi

Arbitro : Puccinelli di Carrara

Marcatori : 29’ Contadini,40’ Bongiorni N.,50’ Donadel, 59’ Celi, 66’ Mazzei, 71’ Mazzei, 83’ Celi, 86’ Santini



Vallizeri-Rangers Soliera rinviata p.i.c.

Vallizeri : Brunotti, Bondi, Sadiq, Zuccarelli, Kadiu, Filippi, Giannotti,Essahraoui Imad, Essahraoui Jamal, Manganelli, Toninellei ( a disp, Della Bartolomea, Bertoni, Peccenini, Pelliccia, Conti, Castelletti, Ferrari, Barata, Borghetti)All. Della Bartolomea

Rangers Soliera : Fornesi, Argenti M.,Cosci, Goeders, Cini, Rossi, Mandorlini, Mazzoni,Van Asselt, Ferrari, Mattellini ( a disp. Ceci, Argenti D., Bertolotti, Lombardi, Lorenzani, Maraglia, Micheli, Serafini,Signanini) All. Bambini/Velazquez

Arbitro : Cavallini di Carrara



Cerreto-Fc.Montignoso 1-1

Cerreto : Rebellino, Pellegrini, Lenzeti, Gassani, Gabrielli, Albano, Rubino, Manfredi, Balloni, Conti, Aliboni ( Farina, Baldini, Della Pina, Grossi, Raffaelli, Francini, Spallanzani) All. Bertelloni P.

Fc. Montignoso : Di Maria, Giorgini, Menchini, Tonarelli, Fialdini, Tognocchi, Rustighi, Baldini, Rocca, Manfredi, Mancini ( Toncelli, Mori, Vitaloni, Aldovardi, Filigheddu) All. Mori M.

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 24’ Balloni, 65’ Rocca



Villafranchese-Mulazzo 2-4

Villafranchese : Madonna, Giansoldati, Mariani, Giubbani, Caroli Riccardo, Giacopinelli, Caroli Luca, Polloni, Bregasi, Fointana, Trevisan ( Varoli, Antoniotti, Chelotti, Bartolini, Cervara, Mandaliti M.) All. Bellotti

Mulazzo : Ferrari, Belli, Bergamaschi, Bianchi, Franchini, Cham,Castellotti E., Luppi, Baciu, Uberti, Baldasinmi ( Vannini,Ribolla,Rossi,Gussoni,Del Rio, Ferrara, Luccini, Boggi) All. Givannacci

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 7’ Baldassini,10’ Castellotti E.,12’ Castellotti E.,43’ aut. Baldassini, 75’ Uberti, 85’ Caroli L.(rig.)