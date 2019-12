Terza Categoria, Spartak raggiunto in vetta dalla Montagna

Terza Categoria - L’ultima giornata dell’anno 2019 ha portato una nuova coppia al comando del girone, Pareggio senza gol tra lo Spartak Apuane e la Tirrenia Marina nel derby di Via Casola. Dopo venti minuti di gioco a centrocampo dove gli ospiti provavano a impensierire la retroguardia, i biancorossi prendevano le redini del gioco. Nelle quattro occasioni della seconda parte della prima frazione le due più pericolose sono state di Canciello su calcio di punizione. Nella ripresa si assisteva ad un costante assedio alla porta di De Nardi che risulterà il migliore in campo, il team di mister Paolo Ulivi recriminava per due falli di mano non puniti, poi una grossa occasione di Guadagni a pochi metri dal portiere, vanificata, e un colpo di testa del neo entrato Dia Talla.



Fermo per il turno di riposo il Cerreto, avanza la coppia Mulazzo-Azzurra: i rossoblu di Fabio Giovannacci mettono a referto il terzo successo consecutivo, battendo nettamente i cugini del Fosdinovo, con i sigilli di Castellotti e Uberti nel primo tempo e del bomber Sebastian Baciu a metà della ripresa. Tre punti che consolidano la posizione play off dei mulazzesi, portano a dieci il trend positivo di quattro pareggi e sei successi.



Avanza l’Azzurra con il minimo scarto, il club di Andrea Ristori si aggiudica il derby tutto versiliese, firmato dal solito Gianluca Ricci. Successo che proietta la squadra di Forte dei Marmi nei piani nobili della classifica.



Basta un gol alla Montagna Seravezzina (foto) per ritornare in testa al girone in compagnia dello Spartak: i gialloneri di Paolini rimandano battuti i montignosini dell’Academy con una rete lampo di Lucchesi Giuseppe che si infilava facilmente nelle maglie difensive ospiti. La gara è stata interamente nelle mani dei gialloneri, un palo, una traversa, un salvataggio sulla riga di porta sono state le occasioni che hanno legittimato il vantaggio nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo altre opportunità per i collinari, prima Pellegrini falliva il punto del due a zero, imitato dal cannoniere dei collinari Federico Tarabella che dagli undici metri non riusciva a siglare il tredicesimo centro stagionale, calciando fuori porta.



Pareggio senza reti è quello che è scaturito tra Rangers Soliera contro il San Vitale Candia, i lunigianesi tornavano in campo dopo due settimane, prima fermati dalla neve di Zeri, questa volta fermati dal fango del campo di Gassano e dal portiere massese Lupetti. Soprattutto nel secondo tempo il team della coppia Bambini/Velazquez si rendeva in più occasioni pericolosa con Matellini e i subentrati Mandorlini, Signanini e Lombardi, da segnalare in piena zona Cesarini la punizione di Cosci a fil di palo che veniva neutralizzata da Lupetti. Infine match rinviato a Pallerone per impraticabilità del campo al “Lombardi”.

Questa sera si gioca anticipo che è stato posticipato ad oggi tra l’Fc.Montignoso-Vallizeri, sintetico della “Renella”, fischio d’inizio ore 20.30.



Risultati:



Mtg.Seravezzina-Academy M.M. 1-0

Mulazzo-Fosdinovo 3-0

Palleronese-Villafranchese rinviata p.i.c.

Ranger Soliera-San Vitale Candia 0-0

Spartak Apuane-Tirrenia Marina 0-0

Versilia-Azzurra 0-1

Fc.Montignoso-Vallizeri posticipata a lunedi 23 ore 20,30

Ha riposato: Cerreto



Classifica: Spartak Apuane 29, Mtg.Seravezzina 29, Cerreto 26, Mulazzo 25, Vallizeri 19 *, Azzurra 20 Academy Massa Montignoso 16, San Vitale Candia 16, Fc.Montignoso 14, Rangers Soliera 10*, Versilia 9, Villafranchese 8*, Palleronese 8*,Tirrenia Marina 8, Fosdinovo 5.

Note: Rangers Solirera, Vallizeri, Palleronese e Villafranchese una gara da recuperare



Prossimo turno (4/1/2020): Azzurra-Rangers Soliera, Fosdinovo-Palleronese, Academy Massa Montignoso-Mulazzo,San Vitale Candia-Fc.Montignoso,Tirrenia Marina-Mtg.Seravezzina, Vallizeri-Cerreto,Villafranchese-Versilia, Riposa : Spartak Apuane



Tabellini:



Mtg.Seravezzina-Academy M.M. 1-0

Mtg.Seravezzina : Bertoni, Lucchesi Giuseppe, Bacci, Fiaschi, Tovani, Mattei, Dal Porto, Pellegrini, Berti, Tarabella, Lucchedi Diego (Cgnoni F., Balderi, Bazzichi, Bresciani, Cagnoni Simone, Landi, Marrai, Pellizzari, Sacchelli) All,. Paolini

Academy M.M.: Imelli, Ledda, Marchi, Coppa, Mosti, Manfredi, Orlacchio, Borghini, Masini, Bertonelli, Mengaroni (Della Piana, Antompaoli, Lenzetti, Giorgieri) All. Montaresi

Arbitro : Gravina di Viareggio

Marcatore : 5’ Lucchesi Diego

Note : Al 20’ st.Tarabella F. calcia fuori un calcio di rigore, al 25’ st. espulso della Mtg. Lucchesi Giuseppe per doppia ammonizione



Mulazzo-Fosdinovo 3-0

Mulazzo : Ferrari, Vannini, Ribolla, Franchini, Bergamaschi, Luppi (71’ Luccini), Uberti(71’ Tamagna), Baldassini, Castellotti(43’ Rossi), Baciu(79’ Greco), Ferrara(68’ Gussoni) (a disp. Belli, Bianchi, Boggi)All. Giovannacci

Fosdinovo : Zeni, Della Croce, Stelitano, Conti, Morotti, Buratti,Baicchi(46’ Cafà Luigi),Mammalella,Cantoni, Perlongo(81’ Benacci), Fusani(73’ Donazza) (a disp. Morotti, Cafà Marco, Baldoni,) All. Baldoni M.

Arbitro : Bianco di Carrara

Marcatori : 29’ Castellotti, 32’ Uberti. 67’ Baciu

Note : Espulso Cantoni del Fosdinovo



Palleronese-Villafranchese (rinviata p.i.c.)

Palleronese : Rocchi, Bellacci, Lunini, Mastrini, Maraffetti, Schiavone, Bondi, Gerali, Leka, Moisè, Oligeri (a disp. Sisti, Khdim, Massour, Diouf, Guza, Amendola)All. Preti

Villafranchese : Madonna, Giansoldati, Mariani,Caroli Riccardo, Cervara, Giubbani, Caroli Luca,Giacopinelli, Bregasi, Fontana, Polloni (a disp. Varoli, Antoniotti, Bartolini, Chelotti, Gabrielli, Mamdaliti, Ricci,Scudellari,Coppola) All. Bellotti

Arbitro : Bragoni di Carrara



Rangers Soliera-San Vitale Candia 0-0

Rangers Soliera : Fornesi, Argenti M.(86’ Ferrari), Maraglia, Goeders, Bertolotti, Matellini(76’ Lombardo), Lorenzani(65’ Signanini), Argenti d.(57’ Mandorlini), Serafini(69’ Van Asselt), Cosci, Mazzoni( a disp. Ceci,Cini, Elisei)All. Bambini-Velazquez

San Vitale C. : Lupetti, Poli, Deda, Carlesi(64’ Bongiorni Diego), Finelli(80’ Fellini), Gallia(69’ Ricci), Donadel, Sarno, Bongiorni Nicolò, Tragni (76’ Caruso)(a disp. Tonarelli, De Melo, Del Mancino, Monti, Lorieri) All. Carlesi

Arbitro : Benedetti di Carrara



Spartak Apuane-Tirrenia Marina 0-0

Spartak Apuane : Lenzi, Bianchi, Nicoletti, Guadagni, Marino, Ulivi T.,Gianardi, Marchini, Magnani, Bertaccini, Canciallo (Del sarto, Albani, Baldini, Santini, Tonlazzerini,Tassinari, Dia Talla, Santini) All. Ulivi P.

Tirrenia Marina : De Nardi, Dell’Amico, Lofrese, Tarantino, Del Freo, Lucchesi, Morelli, Neri, Savino, Kumanaku, Fialdini (Cappè, Grande, Tongiani, Mamoen) All. Giusti

Arbitro : Cecchini di Carrara



Versilia-Azzurra 0-1

Versilia : Riccioli, Salvatori, Rossi,Tonetti, Mazzei, Tedeschi, Antonucci, Altemura, Maremmani, Dini, Mattei (Giorgi, Bazzichi, Santini, Moschetti, Bascherini) All. Maganzi

Azzurra : Tonarelli, Viacava, Pardini, Gabrielli, Quadrelli, Bigini, Mosti, Venturini, Ricci, Chioni, Cavalletti ( Bertoneri, Navari, Coluccini, Pelliccia, Mandoli, Michetti) All. Landucci

Arbitro : Lorenzi di Viareggio

Marcatore : 51’ Ricci